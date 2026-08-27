Visita papal y un cruce legislativo con bandos bien diferenciados
El beneplácito a la visita de León XIV al país y en particular a tierras bonaerenses desató un cruce inesperado en el recinto de la Cámara de Diputados donde se llevó adelante una nueva sesión ordinaria.
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Un debate por un homenaje protocolar terminó convertido en uno de los cruces más ríspidos de la sesión en la Legislatura bonaerense. El motivo: la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, celebrada por la mayoría de los bloques y repudiada por el Frente de Izquierda, que además exigió que el Estado no destine "ni un peso" a la organización del evento.
La diputada Mónica Schlotthauer encabezó el rechazo con una intervención de tono durísimo. "Nos parece que es totalmente equivocado que esta instituciónse alinee con dar el beneplácito al representante de una institución que la verdad, en la historia, no ha hecho más que machacar los derechos de toda la humanidad", disparó.
La legisladora vinculó directamente a la Iglesia católica con episodios históricos de violencia institucional: "Es responsable del genocidio de los pueblos originarios cuando se hizo acá la colonización" y "del pacto cómplice con el nazismo de Pío XII, que silenció lo que fue el genocidio más grande de la historia", sostuvo.
El tramo más duro de su discurso apuntó a los abusos sexuales dentro de la institución religiosa: "Es la Iglesia la que desde hace décadas y décadas está protegiendo a los pedófilos. La que hace una práctica de la pedofilia, la que los encubre", afirmó, y agregó: "La Iglesia está llena de gente que por un lado hombres bendicen a sus fieles y por el otro lado flagelan los cuerpos de niños y adolescentes".
Schlotthauer también cruzó al Papa por su postura sobre el aborto en casos de violación: "Es la Iglesia la que le está negando, con todas sus ONG en los hospitales públicos, el acceso a un montón de niñas violadas al aborto legal, seguro y gratuito", denunció.
Más allá de la dimensión histórica, la diputada centró buena parte de su discurso en un pedido concreto: que el Estado no financie ningún gasto vinculado a la visita papal. "Que se paguen sus actos, que se paguen su seguridad, que se paguen los hoteles en los que vengan todas las comitivas, pero que no sea con nuestra plata", exigió.
En esa línea, cuestionó los beneficios impositivos de la Iglesia frente a la situación de los contribuyentes: "Mientras nosotros tenemos que pagar el IVA, no paga (…) tienen beneficios de todo tipo en la luz, el gas y demás", planteó, y adelantó que desde su espacio impulsarán que "ni un peso más vaya a las escuelas religiosas que ni siquiera aceptan aplicar la ley de ESI".
El primero en salir al cruce fue el diputado de Unión por la Patria, FacundoTignanelli , quien apeló a su identidad peronista para marcar distancia con la posición de la izquierda: "Llama la atención que la izquierda tenga la misma posición que tiene un ultraderechista con Milei respecto del posicionamiento sobre una persona de la calidad humana del Papa Francisco", ironizó, en referencia a los dichos previos del presidente sobre el papa Francisco.
Quien elevó más el tono fue el libertario Nahuel Sotelo Larcher, que arrancó su intervención descalificando en bloque el discurso de Schlotthauer: "Lamento haber escuchado a la diputada propinante la barra basa, la cantidad de estupideces que ha dicho", lanzó, sin ocultar el enojo.
El legislador de LLA cuestionó primero el nivel de conocimiento histórico de la diputada, ironizando incluso con que desconociera el nombre del nuevo pontífice: "Habló de una institución milenaria, habló de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, pero no sabe ni siquiera el nombre del Papa", disparó, para luego avanzar con una serie de afirmaciones históricas discutidas. Sostuvo que "la primera institución que defendió los derechos de los pueblos originarios fue la Iglesia católica" y atribuyó ese rol a la reina Isabel la Católica, además de diferenciar -sin mayor precisión- entre "la Inquisición anglosajona" y "la Inquisición católica", a la que defendió argumentando que "se respetaban los derechos y había un proceso en un momento donde el Estado no estaba forjado por leyes muy fuertes".
Sobre el rol de la mujer en la Iglesia, apuntó directamente contra Schlotthauer: "No le voy a preguntar si entró a alguna iglesia, que lo primero que hay cuando uno entra a una iglesia católica es la figura de una mujer, de la Virgen María", señaló, y agregó que fue "la Iglesia católica la que le dio derechos" a la mujer "cuando la Iglesia era parte del Estado", permitiéndole "trabajar en los hospitales" como abadesas.
Ya en un tono más conciliador, el diputado destacó el carácter interreligioso que -según dijo- tendrá la visita papal: "En la avenida del Papa actúan distintas fes. Está el Instituto de Diálogo Interreligioso, donde nuclean judíos, musulmanes, católicos, evangélicos", explicó, y remarcó que "la avenida del Papa no le pertenece a ningún partido. La avenida del Papa es del pueblo argentino".
El tramo más personal de su discurso llegó cuando recordó su paso por la Secretaría de Culto y Civilización, donde tuvo una audiencia privada con el papa Francisco. Allí retomó la polémica por los dichos de Javier Milei, quien alguna vez calificó al pontífice como "representante del maligno en la tierra", para subrayar la reconciliación posterior entre ambos: "Ya sabemos que tuvieron una charla donde hubo un pedido de disculpas, y si hay algo que representa la fe de los católicos es el perdón", sostuvo.
Sotelo Larcher reconstruyó además una anécdota futbolera del encuentro con Francisco: contó que le preguntó por la posibilidad de una misa en la cancha de San Lorenzo, club del que el pontífice era hincha, y aseguró que el papa le confió sus planes de viajar al país: "Me dijo que uno de sus sueños pendientes era venir a la Argentina", relató, aunque el propio Francisco le había anticipado que "su mayor complicación era su salud". Ante la muerte del pontífice, el diputado subrayó que ahora será el turno de "la venida del Papa León, del sucesor de Pedro".
Cerró su intervención con una definición ideológica que enmarcó la visita en una agenda de valores: "Una de las cosas que nos pide la Iglesia y nuestra fe es trabajar en la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, la defensa de la libertad y la defensa también de la propiedad privada", afirmó, citando Rerum Novarum del papa León XIII, y expresó su deseo de que la visita "nos deje más unidad para los argentinos".