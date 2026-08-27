Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 SESION POLEMICA

Visita papal y un cruce legislativo con bandos bien diferenciados

El beneplácito a la visita de León XIV al país y en particular a tierras bonaerenses desató un cruce inesperado en el recinto de la Cámara de Diputados donde se llevó adelante una nueva sesión ordinaria.

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