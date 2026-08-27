El intendente de Punta Indio encabezó una marcha contra el cierre de la base militar

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El intendente del partido bonaerense de Punta Indio, David Angueira, encabezó esta tarde una marcha hacia la sede del Ministerio de Defensa de la Nación, para protestar por la decisión de llevar a Bahía Blanca las cuadrillas que hoy operan en la base aeronaval del municipio, y que es, de varias maneras, el corazón del distrito.
Hace una semana, el gobierno nacional anunció la decisión de trasladar las cuadrillas, lo que equivale a desmantelar la base, en la que trabajan unas 500 personas, entre militares y civiles. A partir de ese momento el intendente inició una movida para intentar frenar esa decisión.
El gobierno bonaerense también se sumó a la campaña para revertir el desguace de la Base Aeronaval Comandante Espora, que es la principal fuente de empleo en Punta Indio y también de gran importancia social.
Así lo destacó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una carta que envió al jefe del gabinete nacional, Diego Santilli, con copia al ministro de Defensa, Carlos Presti. En la misiva les solicitaba una reunión “urgente” de la que participarían los cuatro: Santilli, Presti, Bianco y el intendente Angueira.
“Tenemos un norte claro: que se vuelva atrás con esta medida”, dijo el lunes el jefe comunal a “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7.
Hoy, el alcalde puntaindiense se puso al frente de una movilización hacia la cartera de Defensa de la que participó también la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, además de representantes de instituciones, comercios y agrupaciones políticas del distrito.
“Esta medida, tomada por una optimización de recursos, estratégica si se quiere, a nosotros nos perjudica totalmente. Perjudica a toda la comunidad. Nos destruye desde lo social y lo económico”, explicó hoy Angueira.