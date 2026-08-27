Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 A TODO O NADA

El intendente de Punta Indio encabezó una marcha contra el cierre de la base militar

David Angueira lideró la columna que se movilizó hacia el Ministerio de Defensa de la Nación en un intento de revertir la decisión de llevar las escuadrillas que operan allí a Bahía Blanca.

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