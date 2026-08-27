Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2026 BERTUZZI Y YADAROLA

El gobierno logró que el Senado aprobara los pliegos de dos polémicos jueces

Las gestiones de Patricia Bullrich dieron frutos y los magistrados fueron designados en la Sala I de la Cámara Federal porteña, que tendrá a su cargo la revisión de la causa Libra, entre otras.

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