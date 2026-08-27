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BERTUZZI Y YADAROLA

El gobierno logró que el Senado aprobara los pliegos de dos polémicos jueces

Las gestiones de Patricia Bullrich dieron frutos y los magistrados fueron designados en la Sala I de la Cámara Federal porteña, que tendrá a su cargo la revisión de la causa Libra, entre otras.

El gobierno logró que el Senado aprobara los pliegos de dos polémicos jueces
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El gobierno nacional logró un objetivo que se había puesto como prioritario: poner a dos polémicos jueces en la Cámara Federal porteña, encargada de revisar sentencias en causas fundamentales para la administración Milei, como la de la criptoestafa con el token $LIBRA y las presuntas coimas con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Gracias a las gestiones de la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, hoy tuvo lugar la sesión en la que se trataron los pliegos de dos Pablos que vienen teñidos de controversia: Bertuzzi y Yadarola.

Pablo Bertuzzi ya era fundamental para el gobierno de Mauricio Macri. Tanto, que el entonces presidente de la Nación decidió designarlo por decreto, sin recurrir al mecanismo legal a través del Senado. El escándalo obligó al juez a renunciar a su designación y volver a postularse “por derecha”.

En cuanto a Pablo Yadarola, es uno de los jueces que participaron en el viaje secreto a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, junto a quien hoy es ministro de Justicia del gobierno libertario, Juan Bautista Mahiques.

Cumplido este paso, ahora bastará con un decreto de Milei para que ambos empiecen a desempeñar sus funciones como camaristas.
 

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