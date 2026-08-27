Un adolescente disparó un arma dentro del aula y no hubo heridos

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a su escuela y efectuó un disparo en plena clase. El balazo dio contra una pared del aula y no se registraron heridos entre alumnos ni docentes.



El episodio se produjo alrededor de las 14:30 en la Escuela Congreso de Tucumán. Según las primeras informaciones, la detonación ocurrió al manipular el arma. El director alertó de inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría Segunda resguardaron el establecimiento. También fueron notificados la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán, que activaron protocolos de contención.



El vicedirector, José Soria, confirmó que el disparo se produjo en hora de clase y que, afortunadamente, nadie resultó lastimado. Advirtió, sin embargo, que habrá que trabajar las secuelas emocionales con el docente, los estudiantes y el resto del personal. El profesor de Historia, dijo, creyó en un primer momento que se trataba de un petardo.



Circulan imágenes tomadas por alumnos en las que se ve al menor con el arma antes de la detonación. El subjefe de la Policía provincial, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, indicó que el adolescente reconoció ante los docentes haber llevado el arma desde su domicilio. Fue identificado por los efectivos y entregado a sus padres. Hoy enfrenta un proceso judicial.



La investigación busca establecer cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular. En la escuela, una vez que avance la causa, el consejo de convivencia definirá las medidas internas. Soria calificó el hecho como una situación de gravedad.