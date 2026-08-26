Estrellas desde niños: la fama y el precio de crecer bajo los reflectores

Fueron estrellas cuando todavía eran niños o adolescentes. Asimismo crecieron frente a millones de personas, con una presión que para el público del otro lado de la pantalla muchas veces parecía invisible. La fama llegó demasiado pronto. Con ella vinieron las exigencias laborales, la exposición constante, la falta de privacidad y, en algunos casos, adultos que no los protegieron como necesitaban. Lo que desde afuera se veía como un sueño se transformó, para muchos, en una infancia interrumpida por contratos, ensayos y una vida pública que no eligieron.



Entre quienes atravesaron ese camino están Jake Lloyd, el pequeño Anakin Skywalker de Star Wars, que después se alejó de la industria; Jennette McCurdy, protagonista de series juveniles que años más tarde relató con crudeza el costo de crecer frente a las cámaras; Bella Thorne, que saltó a la fama en Shake It Up y habló de la presión económica y de imagen desde muy chica; Dove Cameron, figura de Descendants y de la televisión juvenil; Alyson Stoner, bailarina y actriz de Camp Rock y Step Up; y Tyler Chase, otro de los rostros de esa generación marcada por el trabajo temprano.



El fenómeno se repite en distintas épocas: series de Disney y Nickelodeon, cine familiar y música pop. Mientras el público celebraba el talento, detrás quedaban jornadas largas, manejo de imagen y decisiones tomadas por terceros.



En testimonios posteriores, varios de estos artistas relataron la dificultad de separar la persona del personaje y de recuperar espacios de normalidad.Hoy el reclamo gana fuerza. Se discute cómo resguardar a las nuevas generaciones de artistas menores, con más límites laborales, control parental real y menos exposición forzada. La esperanza es que el éxito temprano ya no implique, como tantas veces ocurrió, pagar el precio de una infancia incompleta.