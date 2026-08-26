Empresarios pymes reclamaron a la Provincia y la Nación que les tiren un salvavidas

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La crisis de las pequeñas y medianas empresas (pymes) llegó al Senado bonaerense: una dotación de representantes del sector fue a la Legislatura para exponer la “agonía lenta” que atraviesan y reclamar que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof, como el de la Nación, encabezado por Javier Milei, les tiren una soga.
Eran integrantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que agrupa a empresas del sector, incluido su titular, Camilo Kahale. Se presentaron en el Senado, donde dialogaron con los integrantes de la comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo.
Los empresarios pidieron que los tres niveles del Estado salgan en auxilio de las pymes, que atraviesan una crisis profunda, lo que expusieron con datos. Identificaron como causantes de esta situación desesperada a la apertura de las importaciones, la caída en las ventas, la presión fiscal y el incremento de las tarifas.
A los legisladores les pidieron que impulsen y sancionen una ley que proteja a las pymes. De Nación, Provincia y municipios esperan una reducción de impuestos y tasas para que ceda un poco la asfixia que dicen sufrir por ese lado. Y buscan también que el gobierno de Milei los reciba.
Era quizás un buen lugar para pedir esto último, ya que la presidenta de la comisión es la senadora Analía Balaudo, de La Libertad Avanza (LLA). Ella ofreció contactarlos con Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción de la administración mileísta. “Tomamos todo lo que nos dijeron porque somos la representación del gobierno”, dijo.
Balaudo y Kahale en el Senado
“Creemos que con más política vamos a seguir adelante, pero tenemos el problema que el gobierno nacional no escucha a las pymes”, dijo Kahale durante el encuentro. “Estamos conectados con la Provincia, pero a nivel nacional solo con terceras líneas. Mientras tanto, vemos que cada treinta días se baja una cortina”.
Carlos Capeletti, también representante de FEBA, describió la situación que atraviesan las pymes como “una agonía lenta”. Y pidió una ley que proteja al sector en el actual contexto de crisis.
“Estamos peleando el último mango para pagar sueldos. A nosotros no nos importa qué sectores políticos intervienen, sino los resultados. No puede ser que tengamos un RIGI y no haya ni un solo beneficio para las pymes”, dijo Capeletti.
“Nos parece importante esta radiografía cruda y real y estoy de acuerdo con ella. Hay temas que plantearon que atañen a los tres niveles del Estado”, dijo el senador libertario Diego Valenzuela, que estuvo presente en el encuentro.