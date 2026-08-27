Trump dejó afuera a Argentina del nuevo cupo de carne de Estados Unidos

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La administración de Donald Trump oficializó una nueva medida para intentar contener el precio de la carne vacuna en Estados Unidos, pero la decisión no alcanzará a los frigoríficos argentinos. La Casa Blanca habilitó un contingente extraordinario de 300.000 toneladas de carne vacuna magra, con condiciones arancelarias preferenciales, y dejó a la Argentina fuera del beneficio.
La medida tendrá una duración de 90 días y apunta principalmente a incrementar la disponibilidad de carne destinada a la elaboración de carne picada, en un contexto de fuerte presión sobre los precios del producto en el mercado estadounidense.
El punto que deja afuera a la Argentina es que el país ya dispone de una cuota específica para ingresar carne al mercado norteamericano. En febrero de este año, Trump había autorizado un incremento de ese contingente, que pasó de las 20.000 toneladas tradicionales a un total de 100.000 toneladas para 2026, incluyendo un adicional de 80.000 toneladas.
De esta manera, la nueva apertura temporal fue diseñada para países que no cuentan con una cuota preferencial propia. Entre los principales beneficiarios aparecen Brasil y Paraguay, además de otros proveedores internacionales. La normativa mantiene sin modificaciones los esquemas especiales de aquellos países que ya poseen contingentes específicos para exportar carne hacia Estados Unidos.
La decisión de Trump y el impacto en Argentina
La exclusión se conoce apenas unos meses después del anuncio que había generado expectativas entre los exportadores argentinos. La ampliación de la cuota hasta las 100.000 toneladas había sido presentada por el Gobierno nacional como una oportunidad para incrementar las ventas al mercado estadounidense y generar alrededor de 800 millones de dólares adicionales en exportaciones.
El mercado estadounidense se convirtió durante 2026 en un destino de creciente importancia para la carne argentina. Según datos difundidos por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, al 3 de agosto el país ya había utilizado más del 72% de su cuota tradicional de 20.000 toneladas, mientras que las exportaciones acumulaban un fuerte crecimiento interanual.
Por eso, aunque la decisión de Trump impide a los frigoríficos nacionales aprovechar el nuevo contingente extraordinario, el país mantiene vigente su propio cupo preferencial. Desde el Gobierno argentino también se aclaró recientemente que el comercio de carne vacuna con Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad.
La medida de la Casa Blanca responde, además, a una situación compleja para la ganadería estadounidense. La reducción del rodeo, problemas climáticos y una oferta interna insuficiente llevaron los precios de la carne a niveles elevados, lo que llevó a Trump a buscar un incremento temporal de las importaciones.