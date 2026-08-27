Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2026 COMERCIO

Trump dejó afuera a Argentina del nuevo cupo de carne de Estados Unidos

La Casa Blanca habilitó por 90 días un volumen adicional para abastecer el mercado norteamericano y contener los precios. El país quedó excluido porque ya cuenta con una cuota preferencial propia.

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