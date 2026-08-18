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Martes, 18 agosto 2026
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DÍA DEL EMPRESARIO TRISTE

Las pymes también marcharán contra Milei

El sector convocó a una concentración en Plaza de Mayo para este jueves, Día del Empresario Nacional. Reclaman que el gobierno tome medidas para sostener la producción y el trabajo.

Las pymes también marcharán contra Milei
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La Plaza de Mayo será una vez más el escenario de una manifestación de protesta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Pero el jueves a la mañana no serán miembros de organizaciones sociales, sindicales ni políticas, ni tampoco jubilados o estudiantes, los que se den cita frente a la Casa Rosada. Se trata de un sector que no suele movilizarse en las calles: el de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Varias organizaciones del sector convocaron a una movilización que tendrá lugar pasado mañana, fecha en la que se celebra el Día del Empresario Nacional. El lema: “Las pymes también son argentinas”.

Los pequeños y medianos empresarios le reclamarán al gobierno libertario que adopte medidas para sostener la producción y el empleo, en momentos en que se difunden cifras sobre la contracción del sector (según Fundar, durante lo que va del mandato de Milei ya se cerraron unas 30.000 empresas).

Entre las entidades convocantes se encuentran la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME).

La ENAC ya había realizado una concentración frente a la Casa Rosada en 2024, a poco de andar el gobierno mileísta. En aquel momento reunieron a unos 150 empresarios.
 

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