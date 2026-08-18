Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2026 DÍA DEL EMPRESARIO TRISTE

Las pymes también marcharán contra Milei

El sector convocó a una concentración en Plaza de Mayo para este jueves, Día del Empresario Nacional. Reclaman que el gobierno tome medidas para sostener la producción y el trabajo.

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