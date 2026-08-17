La policía de Greenville revela los detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere

La policía de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó este domingo que agentes del departamento, junto a personal de servicios de emergencias médicas, respondieron a las 13:50 horas locales a un reporte de una mujer inconsciente. A su llegada, los socorristas administraron asistencia médica, pero Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, fue declarada muerta en la escena.



“Al llegar, se administró asistencia médica; no obstante, la persona, identificada posteriormente como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en la escena”, indicó el Departamento de Policía de Greenville en un comunicado. La misma declaración precisó que “un conocido de la señorita Panettiere realizó la llamada al 911”.



El caso quedó bajo investigación conjunta del departamento policial y la Oficina del Forense del Condado de Greenville. Las autoridades señalaron que la pesquisa preliminar no reveló indicios de violencia ni circunstancias sospechosas.



El representante de la artista confirmó su fallecimiento en un comunicado que incluyó la declaración de su padre, Alan Lee “Skip” Panettiere, capitán retirado del Cuerpo de Bomberos de Nueva York: “Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.



Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko. En una entrevista reciente había hablado abiertamente sobre la difícil decisión de ceder la custodia de su hija tras atravesar una depresión posparto y problemas de adicción. Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, la actriz inició su carrera desde muy pequeña y alcanzó la fama global en 2006 con el rol de Claire Bennet en Héroes.



Posteriormente protagonizó Nashville (2012-2018) y participó en películas como Remember the Titans, Scream 4 y Scream 6. En mayo de 2026 publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning, en las que abordó sus batallas personales.