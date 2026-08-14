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Viernes, 14 agosto 2026
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IMPRESIONANTE Y NACIONAL

Se estrena la biopic de La One

La serie cuenta la vida de una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria en distintas etapas de su vida

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Hoy se estrena la serie Moria. Para quienes la conocen desde hace décadas será una nueva forma de recorrer una vida que atravesó el teatro, la televisión y la cultura popular argentina. Para quienes la descubran por primera vez, será el encuentro con un personaje imposible de explicar en pocas palabras. Se trata de la primera vez que se cuenta en formato biopic la historia de una mujer argentina viva.

Además, la propia Moria Casán participó activamente en la reconstrucción de su propia historia e incluso se interpreta a sí misma en la serie. Asimismo, Sofía Gala Castiglione interpreta a Moria Casán en su juventud, durante la década del 70 y su etapa de vedette. Griselda Siciliani da vida a Moria en su adultez, en el momento de mayor exposición televisiva. Cecilia Roth encarna a la Moria de la madurez, en la etapa retrospectiva y más reciente.Marco Antonio Caponi se pone en la piel de Mario Castiglione, el gran amor de su vida. Micaela Riera da vida a Susana Giménez en los años 80 y Leticia Brédice la interpreta en los 90. Sebastián Rosso es Alberto Olmedo, Hernán Jiménez es Jorge Porcel y Javier Pedersoli es Carlos Rottemberg.

La producción movilizó más de 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras a lo largo de 68 jornadas de filmación. Teatros emblemáticos como el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia volvieron a convertirse en escenarios de esta historia inseparable de la cultura popular argentina.

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