Apps
Viernes, 14 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
DRAMATICO

Un altar y cartas: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Devoto

El juez Darío Bonanno recorrió el domicilio donde fue asesinada Romina María de los Ángeles Calvo

Un altar y cartas: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Devoto
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, fue asesinada durante la madrugada del jueves en su domicilio de la calle Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto. Aunque figuraba como comerciante en el rubro de carnes y chacinados, en el último tiempo trabajaba al frente de un local de velas y prácticas vinculadas a la numerología, actividad que había iniciado tras asistir a talleres junto a su hijo de 22 años.

Los investigadores hallaron en el living, sobre una mesa, un pequeño altar cuidadosamente dispuesto con velas y escritos con pedidos personales. Esos elementos estaban directamente relacionados con el negocio de la víctima. Sucede que Romina mantenía una relación laboral con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. Después de tomar sus talleres, comenzó a gestionar un local de velas de su franquicia.

Según Asad, la víctima atravesaba una situación económica compleja, con deudas importantes, y recibió apoyo para desarrollar el emprendimiento. En una entrevista, la numeróloga mostró chats en los que Romina le había escrito el sábado anterior: “Pitty lo logré. No lo puedo creer. Estoy llorando de la emoción… Estoy feliz Pi. Me costó pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”.

Durante la inspección al resto de la casa, en la que participó el juez Darío Bonanno, no se identificaron otros elementos de interés más allá de los ya incorporados al expediente, entre ellos varios teléfonos celulares y el cuchillo de carnicero, con mango blanco, con el que se presume que Walter Humberto Verón (56) asesinó a la mujer. También se secuestró una carta manuscrita del acusado, en la que expresa: “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más… Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”.Verón se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield con pronóstico reservado.

Tras el crimen lo hallaron herido a unos 200 metros del domicilio, con cortes autoinfligidos en el cuello, el fémur y el abdomen. Los hijos de la pareja, de 22 y 8 años, estaban en la casa al momento del hecho y dieron aviso a las autoridades. Sus declaraciones serán clave para la investigación. La Justicia peritará los celulares incautados y espera el resultado de la autopsia. El análisis inicial de Policía Científica reveló al menos “40 cortes y puñaladas”.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RUMBO AL 2027

Mientras siguen los plenarios en PBA, Kicillof va a Chaco a reforzar su armado federal

El gobernador continúa su gira por las provincias con la presentación de su libro en tierras de Leandro Zdero. Hubo un encuentro del MDF en la Cuarta y se viene uno en la Segunda

NOTICIAS MÁS VISTAS

Famosos de Hollywood que visibilizan sus discapacidades

La cuarta pata del peronismo tiene tres candidatos

Un peso pesado le marca la cancha a la mesa de unidad del peronismo

La dura respuesta judicial de Mauro Icardi y Elba Marcovecchio

El futuro del peronismo, entre la bola de cristal y la demanda de renovación

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET