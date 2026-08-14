Un altar y cartas: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Devoto

Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, fue asesinada durante la madrugada del jueves en su domicilio de la calle Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto. Aunque figuraba como comerciante en el rubro de carnes y chacinados, en el último tiempo trabajaba al frente de un local de velas y prácticas vinculadas a la numerología, actividad que había iniciado tras asistir a talleres junto a su hijo de 22 años.



Los investigadores hallaron en el living, sobre una mesa, un pequeño altar cuidadosamente dispuesto con velas y escritos con pedidos personales. Esos elementos estaban directamente relacionados con el negocio de la víctima. Sucede que Romina mantenía una relación laboral con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. Después de tomar sus talleres, comenzó a gestionar un local de velas de su franquicia.



Según Asad, la víctima atravesaba una situación económica compleja, con deudas importantes, y recibió apoyo para desarrollar el emprendimiento. En una entrevista, la numeróloga mostró chats en los que Romina le había escrito el sábado anterior: “Pitty lo logré. No lo puedo creer. Estoy llorando de la emoción… Estoy feliz Pi. Me costó pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”.



Durante la inspección al resto de la casa, en la que participó el juez Darío Bonanno, no se identificaron otros elementos de interés más allá de los ya incorporados al expediente, entre ellos varios teléfonos celulares y el cuchillo de carnicero, con mango blanco, con el que se presume que Walter Humberto Verón (56) asesinó a la mujer. También se secuestró una carta manuscrita del acusado, en la que expresa: “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más… Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”.Verón se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield con pronóstico reservado.



Tras el crimen lo hallaron herido a unos 200 metros del domicilio, con cortes autoinfligidos en el cuello, el fémur y el abdomen. Los hijos de la pareja, de 22 y 8 años, estaban en la casa al momento del hecho y dieron aviso a las autoridades. Sus declaraciones serán clave para la investigación. La Justicia peritará los celulares incautados y espera el resultado de la autopsia. El análisis inicial de Policía Científica reveló al menos “40 cortes y puñaladas”.