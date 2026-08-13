El gesto que conmovió al fútbol: Messi fue ovacionado

En la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, Lionel Messi regresó a las canchas con el Inter Miami apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años.



El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo del partido de la fase de grupos de la Leagues Cup ante el Club León, disputado en el Nu Stadium de Miami, y fue recibido con una ovación de la afición.



En medio de una acción ofensiva del Inter Miami, el zaguero central de los Esmeraldas, Jhohan Romaña (colombiano y ex San Lorenzo), interceptó un avance de Messi. En lugar de limitarse a la acción defensiva, el jugador del León se acercó, lo abrazó con efusividad, lo levantó del suelo por unos segundos y le ofreció sus condolencias, sacándole una sonrisa al astro argentino.



El momento, captado por las cámaras, se convirtió rápidamente en viral. Tras el partido, que terminó con victoria del Club León y la eliminación del Inter Miami (los mexicanos avanzaron a cuartos de final con tres triunfos consecutivos), la institución esmeralda publicó en sus redes sociales una imagen del abrazo junto al mensaje: “Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. RESPETO Y CARIÑO ”.



El episodio se suma a las numerosas muestras de apoyo que Messi ha recibido desde el deceso de su padre y refuerza el mensaje de solidaridad que caracterizó esta noche de Leagues Cup.