Apps
Jueves, 13 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
EMOTIVO

El gesto que conmovió al fútbol: Messi fue ovacionado

El capitán volvió a jugar apenas cuatro días después de la muerte de su padre y recibió un emotivo abrazo del defensor de Club León, Jhohan Romaña, durante el encuentro de la Leagues Cup. El club mexicano dedicó el momento con un mensaje de respeto y cariño que se viralizó

El gesto que conmovió al fútbol: Messi fue ovacionado
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

En la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, Lionel Messi regresó a las canchas con el Inter Miami apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años.

El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo del partido de la fase de grupos de la Leagues Cup ante el Club León, disputado en el Nu Stadium de Miami, y fue recibido con una ovación de la afición.

En medio de una acción ofensiva del Inter Miami, el zaguero central de los Esmeraldas, Jhohan Romaña (colombiano y ex San Lorenzo), interceptó un avance de Messi. En lugar de limitarse a la acción defensiva, el jugador del León se acercó, lo abrazó con efusividad, lo levantó del suelo por unos segundos y le ofreció sus condolencias, sacándole una sonrisa al astro argentino.

El momento, captado por las cámaras, se convirtió rápidamente en viral. Tras el partido, que terminó con victoria del Club León y la eliminación del Inter Miami (los mexicanos avanzaron a cuartos de final con tres triunfos consecutivos), la institución esmeralda publicó en sus redes sociales una imagen del abrazo junto al mensaje: “Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. RESPETO Y CARIÑO ”.

El episodio se suma a las numerosas muestras de apoyo que Messi ha recibido desde el deceso de su padre y refuerza el mensaje de solidaridad que caracterizó esta noche de Leagues Cup.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

NUEVA SEDE

Karina y Pareja buscan “llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia”

La hermana del Presidente y el diputado nacional inauguraron la nueva sede de LLA bonaerense en Capital. “Es un hito histórico”, dijo el titular del partido en Buenos Aires.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Rosca y pacto de no agresión: los detalles del cónclave Kicillof, Kirchner y Massa

“Calentá que entrás”: Pichichi resuena entre las filas libertarias como candidato a gobernador

Municipales bonaerenses lanzan plan de lucha y piden la intervención de Kicillof

Magario pisa el acelerador y Kreplak irá al Senado por los proyectos de Salud

Una bomba llamada seguridad

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET