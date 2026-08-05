Las películas de terror que marcaron generaciones

Durante más de seis décadas el cine de terror ha dejado huella con villanos inolvidables, giros impactantes y escenas que todavía generan miedo.



Algunas películas destacan por sus sustos inesperados; otras conquistan con una atmósfera inquietante, historias perturbadoras y finales que se quedan grabados mucho después de los créditos.



Entre los títulos que marcaron generaciones se encuentran El Exorcista que está vigente aún por su terror demoníaco mientras que El Resplandor persiste por su tensión psicológica.

Hereditary, clásico moderno de impacto.



Asimismo la saga El Conjuro, se convirtió en referencia del terror sobrenatural y es uno de los referentes contemporáneo del género haciendo hincapié en la historia de la familia Warren y en cada una de sus investigaciones.



Por último, Sinister, ha conmovido por sus aterradoras grabaciones caseras.



El terror es uno de los géneros más subjetivos: lo que resulta aterrador para una persona puede no causar efecto en otra. Por eso el debate sobre cuáles son las mejores películas de terror nunca termina.