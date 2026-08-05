Apps
Miércoles, 5 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
LOS CLASICOS

Las películas de terror que marcaron generaciones

Durante más de 60 años el cine de terror dejó villanos inolvidables, giros impactantes y escenas que todavía hacen dormir con la luz encendida. Clásicos y títulos modernos se ganaron su lugar por sus sustos, atmósferas inquietantes y finales que permanecen en la memoria

Las películas de terror que marcaron generaciones
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Durante más de seis décadas el cine de terror ha dejado huella con villanos inolvidables, giros impactantes y escenas que todavía generan miedo.

Algunas películas destacan por sus sustos inesperados; otras conquistan con una atmósfera inquietante, historias perturbadoras y finales que se quedan grabados mucho después de los créditos.

Entre los títulos que marcaron generaciones se encuentran El Exorcista que está vigente aún por su terror demoníaco mientras que El Resplandor persiste por su tensión psicológica.
Hereditary, clásico moderno de impacto.

Asimismo la saga El Conjuro, se convirtió en referencia del terror sobrenatural y es uno de los referentes contemporáneo del género haciendo hincapié en la historia de la familia Warren y en cada una de sus investigaciones. 

Por último, Sinister, ha conmovido por sus aterradoras grabaciones caseras.

El terror es uno de los géneros más subjetivos: lo que resulta aterrador para una persona puede no causar efecto en otra. Por eso el debate sobre cuáles son las mejores películas de terror nunca termina.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

NORMALIZACIÓN

Convención UCR: presidente de Evolución y reparto territorial de convencionales

El radicalismo bonaerense prepara la elección de autoridades del órgano partidario, que recaerá en el platense Pablo Nicoletti. El AMBA, con más peso numérico que el interior. Reunión con legisladores, concejales, intendentes, juventud y trabajadores y un acto para mostrar músculo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Madrugada de tensión: detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano

La Justicia Federal pone un freno al plan de Milei para la conversión del Banco Nación

Los famosos de Hollywood con hijos rebeldes y problemáticos

Quién es Candela Arizaga, la joven que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano

Las películas de terror que marcaron generaciones

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET