Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 SUELDOS BAJOS

La fuga de policías no se detiene: sueldos en caída y una fuerza cada vez más debilitada

Las renuncias crecieron de manera sostenida en los últimos años y todo indica que 2026 marcará un nuevo máximo. Los bajos salarios aparecen como el principal motor del éxodo.

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