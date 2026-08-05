La fuga de policías no se detiene: sueldos en caída y una fuerza cada vez más debilitada

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Sin datos concretos acerca de la cantidad de agentes activos, ni una precisión sobre los que dejaron la fuerza en el último tiempo, desde distintos ámbitos de la política y de la propia Policía de la Provincia de Buenos Aires se sigue con preocupación el incremento en la deserción de personal, situación que se agrava por una merma en las incorporaciones. La situación inquieta a los intendentes, quienes por un lado pujan por tener una policía distrital bajo su control y por el otro advierten que la falta de efectivos se hace cada vez más notoria. No hay una sola razón para la crisis, pero la principal es la pérdida del poder adquisitivo del salario policial.
Frente a sueldos que en muchos casos apenas rebasan el millón de pesos (los ingresantes administrativos ni siquiera llegan a esa cifra) la oferta de incorporarse a la policía aparece poco atractiva. Por el contrario, quienes están adentro buscan una salida con mayores ingresos. Las agencias de seguridad privada son apetecibles para policías y expolicías: como mínimo el doble de salario, menos riesgo y régimen laboral más cómodo son algunas de las ventajas que deja al Estado en inferioridad frente a la oferta privada, que ha crecido en los últimos años. Para colmo, las Horas Cores cotizan cada vez menos y lejos están de ser una solución para engordar sustancialmente los ingresos.
Los que consiguen una salida laboral beneficiosa dudan cada vez menos en pedir la baja, sin sopesar demasiado la estabilidad que proporciona el Estado, que en otras épocas inclinaba más la balanza en favor de preservar el lugar. Como en todo el ámbito público, y también mucho en el privado, la cantidad de policías atrapados por las deudas en tarjetas de crédito y billeteras virtuales lleva en muchos casos a la desesperación. En el extremo más dramático se encuentra el incremento de suicidios, una tendencia inquietante más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires. Mendoza, por caso, acaba de tener su mayor estadística de este drama en el primer semestre del año.
En el medio, son muchas otras las situaciones provocadas por el “no llego a fin de mes”, agravado por deudas que se incrementan sin descanso. Quienes permanecen en la fuerza también buscan alternativas para ayudar al bolsillo. Las aplicaciones como Uber o DiDi, entre otras, tienen en los empleados estatales en general, y en la policía y el Servicio Penitenciario en particular, una mano de obra dispuesta.
Una fuente que conoce al dedillo el ministerio de Seguridad contó que “también hay un incremento en las carpetas psiquiátricas, o de otro tipo de prescripción médica, que les permite a los policías no tener que concurrir al trabajo y usar ese tiempo para hacer otras actividades de manera informal. Un oficial con carpeta mantiene el 30 por ciento del sueldo y, fundamentalmente, los aportes jubilatorios y la obra social. El sueldo se lo hacen con su actividad privada.
De acuerdo a datos proporcionados por la ONG Defensoría Policial, en 2023 se produjeron 260 bajas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en 2024 fueron 715 y el número escaló en 2025 a 1.130. La organización no gubernamental afirma que hasta junio de este año ya se registraron 1.475 renuncias, es decir que la tendencia indica que las pérdidas de agentes prácticamente se duplica de un año al otro.
Este panorama de La Bonaerense es muy similar al que denuncian los propios agentes del Servicio Penitenciario provincial, donde también hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una deserción cada vez mayor.