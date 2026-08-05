Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Provincia creó el primer registro para escuelas cooperativas y de gestión social

La nueva ley reconoce por primera vez un universo educativo que hasta ahora no contaba con un marco específico. La Dirección General de Cultura y Educación deberá crear un registro oficial, acompañar a estas instituciones y podrá realizar adecuaciones presupuestarias para implementar la norma.

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