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El crimen de un policía desató la furia de Jorge Macri contra Axel Kicillof

Tras el asesinato de un oficial de la Policía de la Ciudad en el Conurbano, el alcalde porteño endureció sus críticas a la gestión bonaerense y reclamó terminar con la impunidad.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó su pesar por el asesinato del oficial mayor Ariel José Luis Martínez, integrante de la Policía de la Ciudad, ocurrido en el Conurbano bonaerense, y aprovechó para cuestionar con dureza al sistema judicial.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Macri sostuvo: "Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano" y lanzó una fuerte advertencia contra los responsables del crimen: "Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad".

El mandatario porteño volvió a cargar contra lo que definió como un "garantismo asesino", al considerar que favorece la impunidad de los delincuentes. "No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a quienes arriesgan su vida por ella", afirmó.

Finalmente, Macri envió sus condolencias a los familiares y compañeros del efectivo fallecido. "Un abrazo a su familia, que también es nuestra, y a todos sus colegas. Gloria eterna al Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez. Gloria eterna a nuestros héroes", concluyó.

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