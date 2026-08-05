Volver | La Tecla Nacionales 5 de agosto de 2026 REVISTA QUé

El crimen de un policía desató la furia de Jorge Macri contra Axel Kicillof

Tras el asesinato de un oficial de la Policía de la Ciudad en el Conurbano, el alcalde porteño endureció sus críticas a la gestión bonaerense y reclamó terminar con la impunidad.

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