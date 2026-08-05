Facundo Moyano recuperó la libertad tras declarar ante la Fiscalía

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano recuperó la libertad la noche del martes 4 de agosto de 2026, luego de permanecer más de 12 horas detenido. Fue liberado después de prestar declaración ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa por el episodio ocurrido en la madrugada con su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años.



Al salir de la sede fiscal ubicada en Saavedra, Moyano se limitó a decir ante los medios: “Está todo aclarado”. Su abogado defensor, Miguel Molina, confirmó que el proceso penal continúa y que se aguardan nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.



Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La Justicia dispuso que continúe el proceso en libertad, pero con restricciones: no podrá acercarse a Arizaga a un radio menor de 300 metros, tiene prohibido el contacto con ella durante todo el proceso, deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.



El hecho se produjo cerca de las 5 de la madrugada del martes en un departamento del piso 21 de un edificio sobre avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Vecinos y el encargado de un edificio cercano alertaron al 911 al ver a una joven desorientada, descalza y semidesnuda corriendo por la vía pública.



Cámaras de seguridad registraron a Arizaga saliendo del inmueble y a Moyano persiguiéndola. Ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre.Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió el alta médica por la tarde, tras los exámenes protocolares.



En un primer momento se evaluó una posible situación de violencia de género; luego, según versiones judiciales, la joven habría matizado o negado haber sido agredida físicamente por Moyano y aludido a un episodio relacionado con el consumo de sustancias.



Durante la tarde, la Policía de la Ciudad allanó el departamento de Moyano, por orden del auxiliar fiscal Julián Pistone y del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 (subrogado por Julia Correa).



El procedimiento duró alrededor de dos horas. Según fuentes del caso, el inmueble estaba revuelto; se halló una jeringa cuyos reactivos orientativos dieron negativo a estupefacientes. No se encontraron drogas y se secuestraron dos teléfonos celulares.



Moyano había quedado formalmente detenido por la mañana y fue alojado en la Alcaidía Comunal 4. Hacia las 20 horas fue trasladado a la fiscalía para prestar declaración (aproximadamente 40 minutos a una hora).



Tras la audiencia, la Justicia dispuso su soltura.La investigación continúa a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone. Se espera que Arizaga amplíe su declaración y que se incorporen nuevas pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.