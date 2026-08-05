Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Una megatorre en Mogotes: el antecedente que inquieta y la obra que ofrecen como compensación

El expediente volvió a la Comisión de Obras y continuará en estudio hasta que los desarrolladores incorporen nuevos renders al proyecto. La preocupación por el precedente que puede generar la construcción en la zona. El Ejecutivo confirmó que la contraprestación por la excepción estará destinada a ejecutar parte del Parque Lineal Punta Mogotes.

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