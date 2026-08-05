Una megatorre en Mogotes: el antecedente que inquieta y la obra que ofrecen como compensación
El expediente volvió a la Comisión de Obras y continuará en estudio hasta que los desarrolladores incorporen nuevos renders al proyecto. La preocupación por el precedente que puede generar la construcción en la zona. El Ejecutivo confirmó que la contraprestación por la excepción estará destinada a ejecutar parte del Parque Lineal Punta Mogotes.
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Más de dos meses después del último tratamiento, el polémico proyecto para construir una torre de 15 pisos en Punta Mogotes volvió a la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. Aunque el expediente otra vez quedó en la instancia, el dato político de la jornada no pasó por la falta de definiciones, sino por la confirmación de cuál será la compensación urbanística que propone el Ejecutivo: reactivar parcialmente una obra pública que había quedado paralizada con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
La iniciativa, impulsada a través del expediente 1396/26, pretende autorizar al Fideicomiso Meridies Mar a construir un edificio multifamiliar de 15 pisos sobre William Morris al 1010, mediante un plano límite especial que excede los indicadores urbanísticos vigentes para ese sector de Punta Mogotes.
La discusión por el proyecto de ordenanza ya había tenido un primer capítulo el 2 de junio, cuando los arquitectos del emprendimiento expusieron ante los concejales. Allí defendieron el proyecto al sostener que la torre tendría una baja ocupación del suelo, amplios retiros laterales y de fondo y respetaría el cono de sombra previsto por la normativa. Sin embargo, la oposición advirtió entonces que la verdadera discusión no era solamente un edificio, sino el precedente que podría generar para habilitar nuevas construcciones en altura sobre la costa sur.
El expediente recién volvió a tratarse el 4 de agosto. Esta vez no hubo exposición de los desarrolladores ni debate técnico. El presidente de la comisión, Fernando Muro, informó que había ingresado la respuesta de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano al pedido de informes sobre la compensación urbanística y señaló que el tratamiento continuará cuando los desarrolladores incorporen los renders comprometidos para complementar la documentación presentada.
Fue precisamente esa respuesta la que aportó una de las principales novedades del expediente. En el informe firmado por el polémico secretario Jorge "Guasa" González, el Ejecutivo confirmó que la contraprestación ofrecida por el fideicomiso consistirá en ejecutar parte del “Parque Lineal Punta Mogotes”, una obra diseñada por el Municipio para mejorar la conexión peatonal entre los balnearios y el barrio mediante nuevas veredas accesibles, cruces seguros, iluminación, equipamiento urbano y señalización sobre la avenida De los Trabajadores.
La elección no pasó inadvertida. El Parque Lineal Punta Mogotes no es una obra nueva, sino un proyecto elaborado por la propia Municipalidad e incorporado al programa Argentina Hace durante 2023, con un presupuesto superior a los 1.023 millones de pesos. Sin embargo, nunca llegó a adjudicarse y quedó archivado a fines de ese año luego de que la administración de Milei discontinuara ese esquema de financiamiento para la obra pública.
Así, la compensación urbanística que permitiría avanzar con una excepción para construir en altura busca, al mismo tiempo, rescatar un proyecto que nunca pudo ejecutarse con recursos nacionales.
Mientras el expediente permanece en comisión a la espera de nuevos renders, el debate de fondo sigue abierto. Más allá de la torre de 15 pisos, varios concejales sostienen que una autorización de estas características podría transformarse en un antecedente para revisar los indicadores urbanísticos de Punta Mogotes y habilitar un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario en uno de los sectores costeros donde históricamente predominó una escala edilicia muy inferior. Esa es, para la oposición, la discusión que excede a un emprendimiento privado y que marcará el futuro urbanístico de la zona.