Denuncian a Thiago Medina por abuso sexual

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado este jueves por abuso sexual. La acusación la formuló su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien se presentó en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.



Según el relato de la denunciante, el episodio habría ocurrido cuando ella tenía entre 12 y 13 años y Medina 17. “Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, declaró la joven. Se trata de tocamientos por debajo de la ropa.



La víctima impulsó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También interviene la Secretaría de la Mujer de La Matanza.



Medina, por su parte, negó los hechos y minimizó la denuncia al afirmar: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.



Vale mencionar que Thiago Medina se hizo conocido en Gran Hermano 2022, donde ingresó con 19 años. Allí comenzó una relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas, Laia y Aimé (nacidas en enero de 2024). La pareja se separó en mayo de 2025.