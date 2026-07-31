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Alerta naranja por tormentas intensas y vientos fuertes en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de lluvias intensas y ráfagas de hasta 50 km/h para este viernes y sábado en la Ciudad y el conurbano bonaerense. El domingo bajará la temperatura hasta los 10 °C y se espera un panorama más estable

Alerta naranja por tormentas intensas y vientos fuertes en el AMBA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este viernes 31 de julio.

Se prevén precipitaciones intensas, especialmente entre la tarde y la noche, con probabilidad de lluvias nocturnas de entre el 70 % y el 100 %, acompañadas de vientos del oeste y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Las temperaturas de hoy oscilarán entre los 14 °C y los 21 °C. El sábado amanecerá con tormentas y marcas de entre 15 °C y 19 °C; las lluvias cesarán durante la mañana y el resto de la jornada se mantendrá nublado. El domingo no se esperan precipitaciones: el cielo estará parcialmente nublado, con mínima de 10 °C y máxima de 15 °C.


El avance de un frente frío sobre la región central generará inestabilidad y un centro de bajas presiones en superficie, lo que favorecerá tormentas localmente fuertes. Tras el fin de semana, el invierno porteño continuará con temperaturas frescas y baja probabilidad de lluvias.

El SMN también mantiene alertas en otras 16 regiones del país por tormentas, vientos fuertes (incluido el zonda), nevadas y temperaturas extremas de frío, y recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios.
 

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