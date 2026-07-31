Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2026 ANUNCIO PRESIDENCIAL

De la destrucción a una ambiciosa reforma al Banco Central: los puntos principales

Entre los cambios previstos figuran la prohibición de asistir al Tesoro con emisión, mayores requisitos para remover a las autoridades y nuevas reglas para el uso de las ganancias del organismo. Los detalles

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.