De la destrucción a una ambiciosa reforma al Banco Central: los puntos principales
Entre los cambios previstos figuran la prohibición de asistir al Tesoro con emisión, mayores requisitos para remover a las autoridades y nuevas reglas para el uso de las ganancias del organismo. Los detalles
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El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ley que define las funciones, atribuciones y límites de la autoridad monetaria. Según el Gobierno, la iniciativa forma parte de un paquete de reformas estructurales destinado a impedir que el Banco Central vuelva a financiar el gasto público mediante emisión de dinero.
La principal modificación apunta a revertir la reforma aprobada en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ese momento, el objetivo central del BCRA era preservar el valor de la moneda. Desde aquella modificación, la entidad también quedó facultada para promover la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.
Con el nuevo proyecto, el Gobierno pretende que el Banco Central vuelva a concentrarse casi exclusivamente en la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Además, propone prohibir expresamente el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión, tanto para el Estado nacional como para las provincias y los municipios. También impediría la compra de títulos públicos en el mercado primario, una herramienta utilizada históricamente para asistir al Tesoro.
La iniciativa incorpora otros cambios institucionales. Entre ellos, endurece el mecanismo para remover al presidente y a los directores del Banco Central, ya que esa decisión requeriría el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. También establece que solo podrán distribuirse utilidades genuinas de la entidad para cancelar deuda pública y elimina el mecanismo de letras intransferibles, utilizado en el pasado para financiar al Estado.
¿Qué es la Carta Orgánica del Banco Central?
La Carta Orgánica es la ley que determina qué funciones cumple el Banco Central, cuáles son sus objetivos, cómo se designan sus autoridades y qué herramientas puede utilizar para implementar la política monetaria. En la práctica, define el grado de independencia del organismo frente al Poder Ejecutivo y fija los límites para intervenir en el financiamiento del Estado.