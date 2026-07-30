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ENCUENTRO DE TRABAJO

Crearán una línea de colectivos en Chacabuco

Marinucci y el intendente Golía se reunieron para avanzar en la concreción del proyecto, destinado a conectar barrios, localidades y sectores productivos.

Crearán una línea de colectivos en Chacabuco
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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente del partido de Chacabuco, Darío Golía, se reunieron hoy para avanzar en la creación de una línea de colectivos municipal que fortalezca la conectividad entre barrios, localidades y sectores productivos.

“Durante muchos años nuestros pueblos crecieron alrededor del ferrocarril. Hoy el desafío es garantizar esa misma conectividad con un sistema de transporte público que llegue donde la gente vive, trabaja y estudia. No se trata solamente de un colectivo: es generar oportunidades, impulsar el desarrollo de cada localidad y garantizar derechos”, sostuvo Marinucci.

“Este proyecto demuestra el compromiso de la Provincia con los municipios. El transporte público es estratégico para el desarrollo de Chacabuco porque mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, facilita la movilidad cotidiana, favorece la integración de las localidades y también contribuye a ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad”, afirmó Golía, por su parte.

Marinucci también entregó al municipio 30 cascos para motociclistas y 30 bicicletas destinadas a fortalecer las políticas locales de seguridad vial y promover una movilidad más sustentable.

Junto al ministro estuvieron presentes la senadora bonaerense por la Cuarta Sección, Valeria Arata; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; los directores Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi, Gonzalo Maldonado y Julio Perdiguero, e integrantes del gabinete municipal.
 

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