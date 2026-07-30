Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 ENCUENTRO DE TRABAJO

Crearán una línea de colectivos en Chacabuco

Marinucci y el intendente Golía se reunieron para avanzar en la concreción del proyecto, destinado a conectar barrios, localidades y sectores productivos.

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