Icardi reveló las cifras millonarias que le pedía Wanda en el divorcio

En medio del largo proceso de divorcio que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para dar a conocer un nuevo avance judicial a su favor.Desde Milán, el delantero compartió una historia de Instagram en la que celebró una resolución de la Justicia italiana que, según afirmó, declara “inadmisibles” los reclamos económicos presentados en su contra.“Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución”, comenzó el mensaje del jugador. A continuación, detalló las cifras que, de acuerdo con su versión, le habían solicitado durante el trámite: 250.000 euros mensuales para su ex esposa, 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y 100.000 euros mensuales por concepto de divorcio.Icardi explicó que esos pedidos ya habían sido rechazados por la jueza el 1 de junio de 2026 y que este 27 de julio la Justicia italiana volvió a fallar en el mismo sentido. “La declararon inadmisible. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”, escribió. Y agregó: “Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione”.Con esta publicación, el futbolista volvió a poner en evidencia pública el conflicto patrimonial que mantiene con Wanda Nara, mientras ambos continúan a la espera de la resolución definitiva de su divorcio en Italia.