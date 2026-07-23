Otro problema para Kicillof: demandan a PBA por el canje de deuda tomada en 2017
Un fondo de inversión alemán que no aceptó la reestructuración de 2021 inició una demanda en Nueva York para reclamar el pago de bonos en dólares y euros. El caso reabre el capítulo de los holdouts y vuelve a poner bajo la lupa el endeudamiento contraído durante la administración de María Eugenia Vidal.
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La provincia de Buenos Aires enfrenta un litigio en los tribunales de Estados Unidos como consecuencia de la reestructuración de la deuda realizada en 2021. Un fondo de inversión alemán decidió avanzar judicialmente tras haber rechazado el canje impulsado por la administración de Axel Kicillof, en una causa que tiene como origen el endeudamiento en moneda extranjera asumido durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para reclamar el cobro de dos series de bonos emitidos por la Provincia. Según el planteo judicial, el fondo exige el pago de títulos cuyo valor nominal original asciende a 15,1 millones de euros y 2,6 millones de dólares, luego de haber quedado fuera del proceso de reestructuración.
De acuerdo con el reclamo, el capital pendiente que busca recuperar ronda los 2,5 millones de euros y 866.000 dólares.
La evolución de este expediente es seguida con atención por otros bonistas que tampoco ingresaron al canje. La expectativa está puesta en conocer si la Provincia buscará sostener la disputa en los tribunales o si optará por alcanzar un acuerdo económico, como ocurrió con otros litigios similares que finalizaron este año.
La renegociación de la deuda bajo legislación extranjera fue concretada en 2021 por el Gobierno bonaerense, con Pablo López al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. En ese momento, el funcionario destacó que cerca del 98% de los acreedores aceptó la oferta presentada por la Provincia. En dicho momento aseguraron que el acuerdo permitió aliviar compromisos financieros por más de 4.600 millones de dólares entre 2021 y 2027, además de extender los plazos de pago y reducir el costo promedio de la deuda.
La estrategia oficial apuntó a modificar un perfil de vencimientos que concentraba fuertes obligaciones en el corto plazo y que, según la actual gestión, limitaba la capacidad del Estado para destinar recursos a infraestructura, servicios y políticas públicas.
El origen del conflicto se remonta a los años 2016 y 2017, cuando durante la administración de María Eugenia Vidal la Provincia emitió bonos en los mercados internacionales por más de 5.000 millones de dólares. Esa política incrementó significativamente la exposición del distrito al riesgo cambiario al contraer deuda en dólares y euros mientras la mayor parte de sus ingresos continuaban denominados en pesos.
Las sucesivas devaluaciones registradas entre 2018 y 2019 agravaron ese escenario. Según los datos difundidos por el Gobierno bonaerense al momento del canje, el peso de los servicios de deuda sobre los recursos de coparticipación prácticamente se duplicó, pasando del 10% al 20% en apenas tres años.
A eso se sumaba un calendario de vencimientos altamente concentrado. Entre 2020 y 2023 la Provincia debía afrontar pagos por más de 5.600 millones de dólares correspondientes a bonos bajo ley extranjera, de los cuales cerca del 76% habían sido emitidos durante el gobierno de Cambiemos.