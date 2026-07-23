Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2026 "LEGALMENTE AUTORIZADOS"

El gobierno redobló la apuesta y ratificó que las universidades pueden cobrarles a los extranjeros

El Gobierno nacional volvió a defender la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. El proyecto que encendió la mecha en territorio bonaerense.

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