Volver | La Tecla Photoshop 23 de julio de 2026 OTRA VEZ

María Becerra se envuelve en la bandera argentina en Barcelona

La cantante argentina rompió el silencio tras las polémicas y mostró su orgullo patrio durante su show en Barcelona al cubrirse con la bandera nacional

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