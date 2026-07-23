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María Becerra se envuelve en la bandera argentina en Barcelona

La cantante argentina rompió el silencio tras las polémicas y mostró su orgullo patrio durante su show en Barcelona al cubrirse con la bandera nacional

María Becerra se envuelve en la bandera argentina en Barcelona
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María Becerra volvió a escena con un fuerte gesto de amor por su país. Durante su presentación en Barcelona este miércoles 22 de julio, la artista se envolvió la espalda con una bandera argentina, recibiendo una ovación del público presente.

El momento ocurrió horas después de que la cantante saliera al cruce de las críticas recibidas en los últimos días. A través de su cuenta de Instagram, Becerra calificó las acusaciones como “palabras de odio” y defendió con orgullo su identidad argentina.

“Este país está lleno de amor, empatía y respeto”, escribió, y agregó: “Este país abrió sus puertas al mundo”.

La “Nena de Argentina” invitó a quienes la critican a visitar el país para comprobar “las tierras hermosas” y la hospitalidad de su gente, desestimando las narrativas negativas como una “moda de tratarnos de cualquier cosa”.

La artista, que compartió escenario con su pareja J Rei, transformó el polémico contexto en una postal patriótica que rápidamente se viralizó en redes.

Con este gesto y sus declaraciones, Becerra reafirmó su vínculo con Argentina en plena gira europea.La publicación y el video del show han generado gran repercusión, destacando el rol de la cantante como embajadora cultural en el exterior.

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