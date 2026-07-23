Rescate en La Guaira: dos posibles sobrevivientes localizados

Las esperanzas renacieron en La Guaira cuando brigadistas detectaron señales de vida de dos personas atrapadas bajo los escombros, casi 30 días después de la tragedia sísmica que azotó el norte del país.



Se trataría de una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente entre 14 y 16 años, quien se encontraría en un estado de salud más delicado. Hasta el momento, no se ha confirmado si ambas pertenecen a la misma familia ni se han revelado sus identidades.



Los equipos de rescate, personal médico y brigadistas trabajan sin descanso desde la madrugada, removiendo escombros, suministrando agua y asistencia médica mientras coordinan maniobras especializadas para lograr la extracción segura de las víctimas. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la intensa actividad de los socorristas en la zona cero.



Las autoridades venezolanas aún no han emitido una confirmación oficial sobre el hallazgo ni sobre el resultado final del operativo, por lo que las labores continúan.



Este posible doble rescate se produce en medio de una emergencia que ya suma más de 5.300 fallecidos según el balance oficial, y ocurre mientras persisten réplicas sísmicas en la región.



El esfuerzo de búsqueda y salvamento cuenta con apoyo internacional, incluyendo el anunciado por Estados Unidos.



Las operaciones siguen activas y se espera que en las próximas horas se brinden actualizaciones oficiales sobre el desenlace de este dramático rescate.