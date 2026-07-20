El Mundial dejó dos ganadores: España en la cancha y Argentina en las redes
La Albiceleste fue el principal foco del debate digital a nivel mundial, con un volumen de menciones muy superior al del resto de los semifinalistas, aunque también recibió la valoración más crítica. El informe de Monitor Digital
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España se consagró campeona del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, pero Argentina fue la selección que dominó la conversación en las redes sociales durante todo el torneo. Así lo reveló el informe de Monitor Digital. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se convirtió en el principal eje del debate global, con un volumen de menciones que superó ampliamente al del resto de los semifinalistas, incluido el campeón.
Según relevamiento sobre el comportamiento digital del certamen, la Selección argentina acumuló 8,6 millones de menciones, un 80% más que España, que registró 4,8 millones. La diferencia también fue amplia respecto de Inglaterra y Francia, consolidando a la Albiceleste como el principal foco de atención durante toda la competencia.
La centralidad de Argentina no se limitó a la final. Desde el comienzo del campeonato, el conjunto nacional protagonizó los mayores picos de conversación en las plataformas sociales y volvió a concentrar el interés durante las instancias decisivas. En la nube de temas analizados, "Argentina" y "Messi" aparecieron como los conceptos más recurrentes, por encima incluso del nombre del campeón.
El interés por el Mundial también tuvo su mayor momento en el desenlace del torneo. La final prácticamente igualó el nivel de interacción registrado en el partido inaugural, con cerca de 3,8 millones de menciones, mientras que las búsquedas en internet alcanzaron su punto máximo el día de la definición entre España y Argentina.
Sin embargo, el liderazgo en cantidad de publicaciones no se tradujo en una mejor percepción. El informe sostiene que Argentina fue la selección que recibió las evaluaciones más críticas entre los cuatro semifinalistas, mientras que España mantuvo el sentimiento más positivo durante la última semana del torneo. La condición de campeón defensor y las expectativas generadas alrededor del equipo explicaron buena parte de ese fenómeno.
El estudio también muestra que la conversación tuvo un fuerte alcance internacional. Estados Unidos encabezó el volumen de publicaciones por país, seguido por Argentina, mientras que México, España, Brasil, Japón, India e Indonesia también registraron una alta participación. Además, casi nueve de cada diez usuarios que interactuaron con contenidos sobre el Mundial tenían menos de 35 años, confirmando el fuerte protagonismo de las audiencias jóvenes en el debate digital.