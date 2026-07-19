Un equipo inolvidable: Argentina dejó todo en el Mundial y se ganó el reconocimiento de todo el país
Estamos orgullosos y felices por la entrega del equipo. La Selección de Scaloni cerró su participación en la Copa del Mundo con un subcampeonato tras caer ante España en la final. El equipo nacional protagonizó una campaña tremenda, con un partido inolvidable frente a Inglaterra y terminó cayendo de pie frente a los europeos
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La ilusión de volver a levantar la Copa del mundo en Estados Unidos quedó muy cerca. La Selección Argentina perdió por 1-0 frente a España en la final, pero el pueblo argentino volvió a estar unido después de mucho tiempo y el equipo de Scaloni le regaló una alegría que no se olvidará fácilmente.
Esta edición de la Copa del Mundo en Estados Unidos quedará en la historia por la victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales. La Guerra de Malvinas estuvo siempre presente entre los jugadores de la selección nacional y la foto con la bandera que consiguieron en la tribuna fue, por escándalo, la imagen política de todo el evento deportivo.
Cuando la selección aterrice en Ezeiza, seguramente habrá una multitud en las calles para recibir a los héroes que lograron llegar a dos finales de forma consecutiva. Lionel Messi se retiró como el único jugador en ser titular en tres finales del mundo y, si bien no se pudo repetir la historia como ocurrió en Qatar, la selección provocó una nueva alegría a todo el pueblo argentino.
El equipo conducido por Lionel Scaloni transitó un torneo de enorme personalidad. Tras superar la fase de grupos, inició un exigente camino en los cruces directos con una victoria por 3-2 frente a Cabo Verde en los octavos de final. Luego dejó en el camino a Egipto, también por 3-2, en una nueva muestra de carácter.
En los cuartos de final apareció otra actuación convincente para derrotar 3-1 a Suiza y meterse entre los cuatro mejores. Ya en semifinales, Argentina dio otro golpe de autoridad al vencer 2-1 a Inglaterra y asegurarse un lugar en la definición del campeonato. Allí se produjo el hecho que quedará para la historia, cuando Giovani Lo Celso agarró una bandera con la insignia “Las Malvinas son argentinas”, que arrojó un hincha de la triubuna.
La final frente a España fue pareja, intensa y se resolvió por detalles. La Albiceleste luchó hasta el último minuto, pero no pudo evitar la derrota por la mínima diferencia que dejó el título en manos del conjunto europeo.
Más allá del desenlace, el recorrido de Argentina volvió a despertar el orgullo de todo un país. Futbolistas, cuerpo técnico y cada integrante de la delegación representaron con compromiso, esfuerzo y humildad los colores nacionales durante toda la competencia.
El subcampeonato no borra el camino recorrido, si no que ratifica el nivel de una generación que continúa siendo protagonista en la elite del fútbol mundial y que volvió a regalar noches de emoción, ilusión y pertenencia. Gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por defender la camiseta con entrega, por competir hasta el final y por hacer que millones de argentinos volvieran a creer y a soñar.