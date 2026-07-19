Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

Un equipo inolvidable: Argentina dejó todo en el Mundial y se ganó el reconocimiento de todo el país

Estamos orgullosos y felices por la entrega del equipo. La Selección de Scaloni cerró su participación en la Copa del Mundo con un subcampeonato tras caer ante España en la final. El equipo nacional protagonizó una campaña tremenda, con un partido inolvidable frente a Inglaterra y terminó cayendo de pie frente a los europeos

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