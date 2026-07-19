Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

La final del Mundial rompe una tradición centenaria con un histórico show de medio tiempo

La FIFA incorporó por primera vez un espectáculo musical durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo. Sorpresa por la aparición de Ronaldo y Ronaldinho con Madonna

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