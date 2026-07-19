La final del Mundial rompe una tradición centenaria con un histórico show de medio tiempo

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La final de la Copa del Mundo 2026 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez desde la creación del torneo en 1930, la FIFA organizó un show de medio tiempo durante el partido decisivo, replicando el formato que popularizó el Super Bowl de la NFL y apostando por un espectáculo global que trascendió lo deportivo.
El espectáculo fue curado por Chris Martin, líder de Coldplay, y reunió a artistas de alcance internacional como Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy.
Además de la puesta en escena, el evento tuvo un objetivo benéfico: recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, destinado a proyectos de educación y desarrollo para niños y jóvenes.
Una particularidad del show de medio tiempo se dio durante la intervención de Madonna, ya que aparecieron a su lado dos glorias del fútbol mundial: Ronaldo Nazario y Ronaldinho Gaucho.
La decisión de la FIFA representa un cambio profundo en la forma de concebir el mayor torneo del fútbol. Con la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá, el organismo buscó incorporar elementos propios del entretenimiento estadounidense para potenciar la audiencia global y generar nuevas oportunidades comerciales.
Sin embargo, la innovación no estuvo exenta de polémica. En redes sociales y entre especialistas surgieron cuestionamientos por la "americanización" del fútbol y el riesgo de que el espectáculo termine desplazando el protagonismo del juego.
También hubo debates sobre la duración del descanso y el impacto que un montaje de estas características podría tener sobre el desarrollo del partido y el estado del campo de juego.
Más allá de las críticas, la histórica incorporación del show de medio tiempo abrió una nueva etapa para la Copa del Mundo. El éxito de la propuesta y la repercusión internacional podrían convertir a este formato en una tradición de las futuras finales, consolidando una tendencia que acerca al fútbol al modelo de los grandes espectáculos deportivos globales.