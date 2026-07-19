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Se terminó el misterio: los once de Argentina para jugar la final del Mundial

Con tres cambios respecto a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni dio el equipo titular para enfrentarse a España a partir de las 16.

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La espera terminó. Argentina jugará la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La cita comenzará a las 16 horas en un estadio que seguramente estará colmado de hinchas argentinos. Argentina llegó a esta final luego de la épica victoria frente a Inglaterra por 2 a 1, mientras que los europeos vencieron sin inconvenientes a Francia por 2 a 0. Los ingleses se quedaron con el tercer puesto. 

El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vincic. Una hora y media antes, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio la formación inicial para este encuentro trascendental. Habrá tres modificaciones. Ingresarán Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel y Nicolás González, en reemplazo de Giuliano Simeone, Nahuel Molina, y Leandro Paredes.

Los once que paró Lionel Scaloni son: Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez. 

Por el lado de los españoles, el entrenador Luís de la Fuente repetirá la misma formación inicial que venció a Francia en el duelo de semifinales. Los once son: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. 

Se terminó el misterio: los once de Argentina para jugar la final del Mundial

El primer mundial de 48 equipos llegará a su fin esta tarde, con la esperada final entre la Selección Nacional, dirigido por Lionel Scaloni y el seleccionado español, dirigido por Luis de la Fuente. El encuentro enfrentará a los dos primeros del ranking FIFA, en un duelo que antagoniza las figuras de Messi y Lamine Yamal.

Mientras el mundo espera por el partido más importante del fútbol internacional, la FIFA ya habilitó los molinetes del gigantesco MetLife Stadium, por lo que las filas enormes de personas que rodeaban las inmediaciones del estadio desde tempranas horas de la mañana, ya comenzaron a moverse y a avanzar sobre el estricto anillo de seguridad. El MetLife Stadium cuenta con capacidad para más de 82.500 espectadores, y se espera un lleno absoluto y una recaudación récord para el partido más importante del planeta.
 

Shows antes y durante el partido

El partido decisivo de la máxima cita del fútbol internacional contará con dos espectáculos musicales en la previa y durante el medio tiempo. La FIFA informó que en el MetLife Stadium de Nueva York habrá una ceremonia de clausura que iniciará 90 minutos antes del arranque oficial del partido (14.30 de Argentina). Allí participarán Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed, famoso por su devoción por Cristiano Ronaldo. Además habrá una aparición especial del actor Tom Cruise.

Por otro lado, el show de medio tiempo será realizado por Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. Chris Martin, cantante de Coldplay, será quien estará a cargo de la curaduría del show que reunirá en el escenario a grandes nombres de la música internacional como Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, junto con la presencia de Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el PS22 Chorus, que participará junto a la banda de Chris Martin.

Cabe destacar que quien entonará el Himno Nacional Argentino será María Becerra, quien confirmó su asistencia a través de las redes sociales luego de varias especulaciones sobre la elección.
 

¿Cómo formarán los equipos?

Scaloni decidió mantener el hermetismo de los nombres finales hasta una hora antes del partido. En el único entrenamiento formal que tuvo el equipo desde haber vencido a Inglaterra, el estratega pujatense repartió 13 pecheras entre sus jugadores, dando pie a rumores sobre posibles cambios en la alineación inicial.

La posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

¿Dónde ver la final?

La final será transmitida por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.
 

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