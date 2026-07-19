Se terminó el misterio: los once de Argentina para jugar la final del Mundial

🇦🇷 HINCHAS ARGENTINOS PARTEN AL METLIFE STADIUM Imágenes capturadas desde la Penn Station muestran la peregrinación de cientos de hinchas de la Selección arrancando su viaje hacia el estadio donde se disputará la final de la Copa del Mundo pic.twitter.com/qRwDTl7oyp

🎤 ASÍ FUE LA PRUEBA DE SONIDO DE MARÍA BECERRA EN LA PREVIA A LA FINAL DEL MUNDIAL



La artista quilmeña será la encargada de entonar las estrofa del Himno Nacional Argentino previo al duelo que enfrentará a la Albiceleste contra la Furia Roja pic.twitter.com/mEopHaqdBW