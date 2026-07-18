Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2026 ABAJO

Cachetazo judicial a Milei: la comunidad LGBT+ logró voltearle un decreto

Un fallo suspendió la aplicación de la norma y ordenó habilitar el tratamiento hormonal para adolescentes transgénero. Sostiene la vigencia de la Ley de Identidad de Género.

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