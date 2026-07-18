Francia e Inglaterra disputan hoy el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami

Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado a las 18:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Tras caer en semifinales ante España (0-2) y Argentina (1-2) respectivamente, ambos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con una victoria y un lugar en el podio.



El partido se disputará bajo la conducción del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, con el uruguayo Leodan González en el VAR. La transmisión podrá seguirse por TV Pública y DSports en señal abierta y de cable, respectivamente, además de a través de la plataforma Paramount+.



Francia, dirigida por Didier Deschamps, llegaría con Mike Maignan bajo los tres palos; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot en el medio; y Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola acompañando a Kylian Mbappé en ataque.



El delantero del Real Madrid, con 8 goles, sigue en la pelea por la Bota de Oro del torneo.Por su parte, Inglaterra de Thomas Tuchel formaría con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly en el fondo; Declan Rice y Elliot Anderson en el mediocampo; y Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon asistiendo a Harry Kane como punta.



El encuentro tiene un fuerte componente de orgullo para ambas selecciones, que no pudieron llegar a la final pero buscarán despedirse del Mundial 2026 con una victoria antes de la definición del título entre España y Argentina.