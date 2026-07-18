Neuralink contra el ELA

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) destruye progresivamente las neuronas motoras, lo que provoca parálisis total, pérdida del habla y dependencia de ventiladores. En fases avanzadas, los pacientes solo pueden mover los ojos, lo que limita drásticamente su capacidad de comunicación.



Frente a esta situación, los implantes de interfaz cerebro-computadora (BCI), como el dispositivo N1 de Neuralink, representan una revolución tecnológica. El implante, del tamaño de una moneda, se coloca en el córtex motor mediante un robot quirúrgico de alta precisión.



Cuenta con 1.024 electrodos ultrafinos que registran la actividad neuronal en tiempo real.Estas señales se transmiten de forma inalámbrica a un ordenador, donde una inteligencia artificial las traduce en acciones concretas: mover un cursor, escribir, navegar por internet o sintetizar voz con el timbre original del paciente.



La cirugía dura aproximadamente cinco horas y el dispositivo queda completamente invisible bajo la piel. Además, es recargable y ofrece una alta resolución.Pacientes con ELA que han recibido el implante han logrado recuperar una comunicación fluida, editar videos y controlar dispositivos en distintas condiciones de luz, superando las limitaciones de los sistemas de seguimiento ocular tradicionales.



Hasta 2026, Neuralink ha implantado el dispositivo a más de 20 pacientes, varios de ellos con ELA, acumulando miles de horas de uso.Los ensayos clínicos PRIME han demostrado velocidades de entre 10 y 22 palabras por minuto, así como un control independiente del dispositivo. Aunque el implante no cura la ELA, sí permite recuperar autonomía y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.



El costo estimado del procedimiento oscila entre 100.000 y 250.000 dólares, aunque en los ensayos clínicos está cubierto. Por el momento, el implante no está disponible de forma comercial ni está cubierto por seguros médicos.Aún persisten desafíos importantes relacionados con la durabilidad del dispositivo, la infraestructura necesaria y aspectos éticos.



Sin embargo, para las personas con ELA en etapas avanzadas, esta tecnología representa una nueva posibilidad de comunicación y una esperanza real frente a una enfermedad que, hasta ahora, condenaba a los pacientes al silencio. Los ensayos continúan avanzando y la neurotecnología promete cambiar la vida de muchas personas.