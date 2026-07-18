Apps
Sábado, 18 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SALUD TECNOLOGICA

Neuralink contra el ELA

Es un dispositivo del tamaño de una moneda que registra señales cerebrales. Además, al tener IA, las traduce a la inmediatez en acciones como controlar cursores o sintetizar voces

Neuralink contra el ELA
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) destruye progresivamente las neuronas motoras, lo que provoca parálisis total, pérdida del habla y dependencia de ventiladores. En fases avanzadas, los pacientes solo pueden mover los ojos, lo que limita drásticamente su capacidad de comunicación.

Frente a esta situación, los implantes de interfaz cerebro-computadora (BCI), como el dispositivo N1 de Neuralink, representan una revolución tecnológica. El implante, del tamaño de una moneda, se coloca en el córtex motor mediante un robot quirúrgico de alta precisión.

Cuenta con 1.024 electrodos ultrafinos que registran la actividad neuronal en tiempo real.Estas señales se transmiten de forma inalámbrica a un ordenador, donde una inteligencia artificial las traduce en acciones concretas: mover un cursor, escribir, navegar por internet o sintetizar voz con el timbre original del paciente.

La cirugía dura aproximadamente cinco horas y el dispositivo queda completamente invisible bajo la piel. Además, es recargable y ofrece una alta resolución.Pacientes con ELA que han recibido el implante han logrado recuperar una comunicación fluida, editar videos y controlar dispositivos en distintas condiciones de luz, superando las limitaciones de los sistemas de seguimiento ocular tradicionales.

Hasta 2026, Neuralink ha implantado el dispositivo a más de 20 pacientes, varios de ellos con ELA, acumulando miles de horas de uso.Los ensayos clínicos PRIME han demostrado velocidades de entre 10 y 22 palabras por minuto, así como un control independiente del dispositivo. Aunque el implante no cura la ELA, sí permite recuperar autonomía y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

El costo estimado del procedimiento oscila entre 100.000 y 250.000 dólares, aunque en los ensayos clínicos está cubierto. Por el momento, el implante no está disponible de forma comercial ni está cubierto por seguros médicos.Aún persisten desafíos importantes relacionados con la durabilidad del dispositivo, la infraestructura necesaria y aspectos éticos.

Sin embargo, para las personas con ELA en etapas avanzadas, esta tecnología representa una nueva posibilidad de comunicación y una esperanza real frente a una enfermedad que, hasta ahora, condenaba a los pacientes al silencio. Los ensayos continúan avanzando y la neurotecnología promete cambiar la vida de muchas personas.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

CRISIS

Las cuentas de Milei no cierran: junio cerró con déficit y se desploma el superávit fiscal

Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional reveló que el Gobierno registró un rojo financiero superior al billón de pesos. En el semestre, los ingresos tributarios continúan en baja, mientras el equilibrio fiscal depende cada vez más de ingresos extraordinarios por privatizaciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En busca del sí: el gobierno se prepara para que la Scaloneta vaya a la Casa Rosada

¿Un conejo de la galera para evitar el rechazo social por las reelecciones indefinidas?

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por pagar fuera de término a proveedores

La Junta Electoral destruirá miles de fichas de afiliación de partidos políticos

Wanda Nara logra un importante triunfo judicial

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET