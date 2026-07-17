Choque de helicópteros en Río: informe preliminar sobre la muerte de Gaspi

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil difundió las primeras conclusiones sobre la colisión de dos helicópteros ocurrida el 14 de junio en Río de Janeiro, en la que murió el influencer argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz junto a otras cinco personas.



Según el documento, las aeronaves volaban por rutas coincidentes y una de ellas no aparecía en los radares.El informe preliminar elaborado por el Cenipa señala que el accidente se produjo en el sector conocido como Tachas, donde convergen las rutas aéreas de Praia y Grota, cerca de la línea hidroeléctrica de Grota, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.



De acuerdo con el reporte, uno de los helicópteros, matrícula PR-DJJ y piloteado por Charles Marsillac, era detectado por el radar y volaba solo. En cambio, la otra aeronave, matrícula PP-MAC, que despegó del aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis, no era visible en las pantallas del control de tráfico aéreo. En ese helicóptero viajaban el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Frota, Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, Oliver Tree y Lucas Vignale.



Los investigadores determinaron que ambas aeronaves circulaban por trayectorias que se cruzaban en el mismo sector, lo que derivó en la colisión. En el momento del impacto, el helicóptero PR-DJJ volaba a unos 244 metros de altura y a una velocidad cercana a los 200 km/h.El informe descarta que las condiciones meteorológicas hayan tenido incidencia en el accidente, ya que el tiempo era favorable para vuelos visuales.



Además, se confirmó que ninguno de los dos helicópteros contaba con cajas negras, ya que ese equipamiento no es obligatorio en los modelos involucrados. Sin embargo, el hallazgo de un dispositivo GPS permitió reconstruir parte de la trayectoria de una de las aeronaves.



Las autoridades brasileñas aclararon que se trata de un informe preliminar y que la investigación continúa abierta. El documento final será el que establezca de manera definitiva las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades.