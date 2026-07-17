Alerta amarilla por tormentas fuertes y posible granizo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que podrían ser localmente fuertes, con caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.



El aviso alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano.Según el SMN, durante la tarde y la noche de este viernes, y también durante el sábado, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.



Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.



La alerta amarilla indica que los fenómenos tienen capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Se recomienda a la población evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, mantener limpios desagües y sumideros, y desconectar los equipos eléctricos en caso de que ingrese agua a los hogares.



Las autoridades piden seguir las actualizaciones oficiales del SMN, ya que el sistema de tormentas puede modificarse en las próximas horas.