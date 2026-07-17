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Alerta amarilla por tormentas fuertes y posible granizo en el AMBA

El aviso rige durante la tarde y noche de este viernes y también el sábado. Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos y posibles complicaciones en la vía pública. Se recomienda evitar circular durante las tormentas y mantener limpios los desagües

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que podrían ser localmente fuertes, con caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El aviso alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano.Según el SMN, durante la tarde y la noche de este viernes, y también durante el sábado, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

La alerta amarilla indica que los fenómenos tienen capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Se recomienda a la población evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, mantener limpios desagües y sumideros, y desconectar los equipos eléctricos en caso de que ingrese agua a los hogares.

Las autoridades piden seguir las actualizaciones oficiales del SMN, ya que el sistema de tormentas puede modificarse en las próximas horas.

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