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Quién es Slavko Vinčić, el responsable de dirigir la final del mundo

El esloveno dirigirá el partido decisivo que se disputará este domingo a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York

Quién es Slavko Vinčić, el responsable de dirigir la final del mundo
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La FIFA oficializó este jueves la designación de la terna arbitral que impartirá justicia en la final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Según informó el organismo a través de sus canales oficiales, el árbitro principal será el esloveno Slavko Vinčić, de 46 años. Lo secundarán como asistentes sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič.

El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf actuará como asistente de reserva.Vinčić ya dirigió tres partidos en este Mundial. En la fase de grupos estuvo a cargo del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, y de la victoria de Argelia 2-1 sobre Jordania.

En los 16avos de final pitó el triunfo de México 2-0 frente a Ecuador, donde expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié.

El árbitro esloveno tiene experiencia en partidos de alto nivel. Dirigió la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, y semifinales de la Nations League.

Además, en el Mundial de Clubes 2025 arbitró el partido entre River Plate y Monterrey.Con esta designación, la FIFA cierra la nómina de árbitros para el partido más importante del torneo, que definirá al campeón del mundo entre la actual bicampeona Argentina y España.

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