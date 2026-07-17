Volver | La Tecla Nacionales 17 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Qué porcentaje de tierras está en manos de extranjeros en las provincias del sur

Santa Cruz concentra un 8,1% de tenencia extranjera y supera el promedio nacional que oscila en el 5%. La minería tiene mucho que ver con esta realidad. Neuquén, Río Negro y Chubut la siguen de cerca.

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