Qué porcentaje de tierras está en manos de extranjeros en las provincias del sur

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Congreso Nacional sigue debatiendo el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone modificaciones sustanciales a la Ley 26.737.
La iniciativa elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras (y los topes equivalentes provinciales y departamentales), deroga el cupo por nacionalidad (30%) y el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo, delegando la regulación a cada provincia.
El tratamiento en el recinto del Senado, que se en las últimas horas, fue postergado y ahora está previsto para el 4 de agosto. El proyecto aún busca los votos necesarios para su aprobación.
De aprobarse, las provincias tendrían potestad plena para autorizar, regular o vetar ventas a personas físicas o jurídicas extranjeras privadas, manteniendo prohibiciones (con excepciones) solo para Estados extranjeros o entidades con participación estatal significativa. El proyecto también endurece requisitos para expropiaciones y modifica plazos de desalojos.
Situación actual de la extranjerización en Patagonia
Según datos del Observatorio de Tierras (CONICET/UBA), basados en el Registro Nacional de Tierras Rurales y accesos a información pública (actualizados hacia 2025-2026), aproximadamente 13 millones de hectáreas (cerca del 5% del territorio rural argentino) están en manos de extranjeros a nivel nacional. La Patagonia concentra una porción significativa, con concentraciones críticas en zonas cordilleranas, fronterizas y de recursos hídricos/mineros.
Neuquén: Alrededor de 504.000 hectáreas (aprox. 5,5-6% del total provincial, sobre 9,15 millones de ha rurales). El departamento Lácar (San Martín de los Andes) registra 257.346 ha (54%), uno de los índices más altos del país. Otros departamentos: Catan Lil (11%), Collón Curá (8%), Los Lagos (7%).
Río Negro: Cerca de 314.000 hectáreas (aprox. 1,78% sobre 17,6 millones de ha rurales). Bariloche destaca con 23.000 ha (alrededor del 14% en algunos relevamientos departamentales). En los últimos años crecieron las compras por parte de Emiratos Árabes.
Chubut: Entre 860.000-950.000 ha (alrededor del 3,88-4,3% sobre ~22 millones de ha rurales). Cushamen registra alto porcentaje (23%, 378.000 ha), con fuerte presencia de grupos como Benetton.
Santa Cruz: La provincia patagónica con mayor porcentaje: 1,9 millones de hectáreas (8,1% sobre 23,5 millones de ha). Magallanes lidera con 26% en su departamento. Benetton y mineras extranjeras son actores relevantes.
Estas cifras destacan concentraciones en áreas sensibles (cordillera, agua, frontera), superando límites legales en varios departamentos pese al promedio provincial moderado. El Grupo Benetton, por ejemplo, acumula cerca de 900.000 ha en la región.
La reforma busca atraer inversiones y dar flexibilidad provincial, argumentando que los límites actuales frenan el desarrollo. Los expertos advierten riesgos para el control de recursos estratégicos (agua, minerales), frontera y medio ambiente, especialmente en Patagonia, donde ya existen tensiones.