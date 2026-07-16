Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2026 OCTAVA SECCIÓN

Argentina a la final del mundo: La política platense a puro festejo

Los dirigentes políticos platenses no se guardaron nada y compartieron en sus redes como vivieron el partido histórico de Argentina contra Inglaterra

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.