Argentina a la final del mundo: La política platense a puro festejo

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Los políticos platenses vivieron el partido con gran tensión y alegría, dejando de lado sus diferencias partidarias para celebrar el triunfo. El gobernador Axel Kicillof festejó la victoria con los vecinos en la Plaza San Martín.
Ni bien terminado el partido desde las redes del municipio se le comunico a los vecinos que los accesos a la plaza iban a estar disponibles para el ingreso peatonal, en el mismo mensaje invitaron a celebrar con responsabilidad, alegría y respeto. La ciudad estaba de fiesta y los políticos, también.
El intendente de la capital provincial uso la red social “X” para dedicarle un mensaje a la selección nacional de futbol y publicó la foto de los jugadores con la bandera que tenía la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, acompañó la imagen con la frase: Felicitaciones Argentina. La patria agradecida.
El presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland también compartió la misma imagen en sus redes sociales. Y en otra publicación subió una foto de Leandro Paredes y le escribió: “Gracias Leandro” con el emoji de la bandera argenta.
El concejal Juan Manuel Granillo Fernández también se encolumno detrás de la bandera que los jugadores mostraron al mundo, acompañó las dos fotos que subió a su perfil de Instagram con el emblemático poema “Piu Avanti” - Almafuerte.
No te des por vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo, ni aun esclavo; trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya mal herido… ¡Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo, tu cabeza! Almafuerte.
Por su parte el presidente del bloque del PRO en el concejo, Nicolas Morzone también festejó y le dedicó varias publicaciones a la selección nacional. Se puede ver en su perfil de Instagram un video (reel) que muestra la celebración de los vecinos que coparon plaza moreno, frente a la Municipalidad. El video esta acompañado de la frase: ASÍ LO VIVE LA PLATA: el que no salta es un inglés!!!
Por su parte la actual secretaria de educación del municipio, Paula Lambertini también se subió a la Scaloneta y reflejó su alegría compartiendo la misma imagen de los jugadores con la bandera de Malvinas y le sumó en otra historia en Instagram, un reel que subieron desde el CECIM La Plata, que contenía un cálido mensaje dedicado a los jugadores y cuerpo técnico: “Gracias Jugadores, Cuerpo Técnico y Colaboradores. Las Malvinas son argentinas, como ustedes...”
El país sin dudas está atravesando una dura crisis económica, social y política. Pero una vez más el futbol desata pasiones inimaginables y hasta logra que dirigentes con diversas ideologías se unan bajo el mismo grito: ¡Oh juremos con gloria morir!