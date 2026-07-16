Sebastián Galmarini: "Con la Boleta Única Papel el efecto de las colectoras no existe más"

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Sebastián Galmarini (Frente Renovador), no tiene dudas que la reforma electoral enviada al Senado “es una cortina de humo que se enmarca dentro de esta especie de relanzamiento que quiere hacer el Gobierno, que es una farsa”. Para el diputado nacional, especialista en temas electorales, el tramo de las colectoras no tiene sentido, y coincide con constitucionalistas que afirman que la Boleta Única Papel y las colectoras son incompatibles.
“Hay 2 debates que van en paralelo, pero no son lo mismo, o técnicamente no son lo mismo“, asegura Galmarini. Y explica: “En realidad, en el proyecto de reforma que está en el Senado ellos ya tienen una reforma a la Ley de Boleta Única Papel, que implica que se puedan pegar las boletas, o sea, pueda haber una adhesión de las boletas provinciales a la boleta nacional, que hoy está prohibido por la ley que sancionaron hace un año. Entonces, vos podrías adherir las categorías provinciales a la boleta nacional, y, adicionalmente, podrías presentar 2 o más listas a misma categoría de cargo; por ejemplo, 2 listas para diputados nacionales, con partidos que integran un mismo frente. Un candidato a presidente y 2 listas a diputados nacionales, una de un partido de la alianza y otra de otro”.
La diferencia está en que “el efecto mecánico arrastre de la boleta partidaria (si incluía colectoras) era que cuando entrabas al cuarto oscuro tenías distintas boletas. Entonces, podías votar a Milei con todo el radicalismo, o votabas a Milei con toda La Libertad Avanza, o con el PRO. Ese efecto no existe más, porque (en La BUP) vos tenés que hacer la cruz por cada categoría de cargo. Y si eventualmente le pusieran, que está en la reforma también, el botón de boleta completa arriba, cuando vos tachás boleta completa estás votando a La Libertad Avanza, que es ese logo con ese color, con ese número de lista. Entonces, no hay ninguna colecta”.
Más allá del aspecto técnico, Galmarini analiza que “desde lo político las colectoras funcionan para gobiernos que tienen una imagen muy alta. Cuando Kirchner las usó en el 2007 yo fui colectora con Posse en San Isidro, pero Kirchner medía 60 puntos. Con el Presidente midiendo 25, no veo a nadie que quiera ir ahí, porque lo que hace es distribuir los votos abajo, con lo cual no metés un concejal”.