La reconciliación de Flor Peña y Nico Occhiato

Después de varias semanas de mantener un perfil bajo, Florencia Peña volvió a hablar públicamente sobre el difícil momento que atravesó tras la polémica generada por la noticia falsa que dio sobre el padre de Lionel Messi.



En el programa Sálvese quien pueda de América TV, la actriz se refirió a su vínculo actual con Nico Occhiato y aclaró su postura respecto a Marley.



Consultada por Yanina Latorre, Peña confirmó que ambos lograron retomar el diálogo y se mostró conforme: “Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar. Y me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno”.



Respecto a las versiones sobre un posible reclamo económico contra Occhiato y Luzu TV, explicó que tanto su abogado como Fernando Burlando buscaron siempre un acercamiento para evitar un conflicto mayor.



“Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento”, señaló.



En relación a Marley, Florencia Peña fue clara al asegurar que nunca le reprochó su silencio público durante la polémica. Destacó que lo conoce hace 25 años y que respeta su forma de ser: “Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es que Marley no es como yo. Yo me inmolo, ¿viste cómo soy yo? Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo hace 25 años que soy su amiga. Y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer. Marley estuvo mucho conmigo. De hecho, hoy hablamos dos veces”.



Además, describió a su amigo con humor y defendió su manera de actuar: “Él es miedoso. Y es un amigo… Chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es alemanote, Marley. Y se maneja así, como un alemanote. No digo que sea frío, porque es un amigo muy cariñoso. Pero él es así. Y yo lo entiendo. Distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado”.



Por último, evitó confirmar si volverá a trabajar junto a Marley y respondió entre risas: “No sabemos”.