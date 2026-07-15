Ley de tierras: una iniciativa que puso con los tapones de punta al peronismo
El Partido Justicialista rechazó de plano el proyecto oficial para derogar la norma que limita la extranjerización de tierras y acusó al Gobierno de Milei de buscar "fragmentar la soberanía territorial nacional".
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El Partido Justicialista difundió un comunicado en el que expresó su "más firme oposición" al proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei para derogar la Ley de Tierras, sancionada en 2011 con el objetivo de limitar la extranjerización del territorio nacional.
Bajo el título "La tierra argentina para los argentinos", el PJ sostuvo que "los pueblos y las naciones se construyen en torno a la territorialidad" y que el arraigo de un pueblo "se define en relación con su territorio". En ese sentido, acusó al presidente Milei de avanzar, en línea con Mauricio Macri, hacia "la entrega de este símbolo de la argentinidad en el altar del mercado global", frente al avance de fondos soberanos y corporaciones extranjeras sobre tierras argentinas.
LA TIERRA ARGENTINA PARA LOS ARGENTINOS.
Comunicado del Partido Justicialista Nacional frente al avance del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para permitir la extranjerización de nuestro territorio. pic.twitter.com/lpn962UYug
El documento remarcó que la iniciativa oficial se inscribe en una tradición jurídica que combina el Decreto Ley 15.385 de 1944, la Constitución Nacional de 1949, la creación del Consejo Agrario Nacional, el artículo 17 de la Constitución sobre utilidad pública y la propia Ley de Tierras de 2011, a la que definió como parte de "una misma tradición humanista y cristiana" que "en ningún momento ha desconocido la propiedad privada". El partido también invocó la Doctrina Social de la Iglesia para reafirmar "el destino universal de los bienes y la función social de la tierra".
El comunicado calificó de "falaz" el argumento del Gobierno sobre la necesidad de "promover inversiones" para justificar la derogación de la Ley 26.737, ya que, según el PJ, "no está en juego la atracción de inversiones legítimas que generen empleo", sino "el cambio de titularidad de nuestras tierras". Además, sostuvo que la propuesta -denominada oficialmente de "inviolabilidad de la propiedad privada"- llega luego de que la Justicia frenara un intento similar contenido en el DNU 70/2023.
Por último, el Partido Justicialista advirtió que el proyecto busca "fragmentar la soberanía territorial nacional", incluyendo la eliminación de protecciones vigentes sobre zonas de frontera, un punto que consideró "de máxima sensibilidad" para la integridad territorial y la defensa nacional. "Rechazamos este proyecto de desintegración nacional, arteramente denominado de 'inviolabilidad de la propiedad privada', que convierte a los argentinos en inquilinos de su propio país", concluyó el comunicado.