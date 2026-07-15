Ley de tierras: una iniciativa que puso con los tapones de punta al peronismo

NOTA DE TAPA

Tullio: “La existencia de colectoras favorece a cualquiera que tenga dificultades” El Gobierno avanza contra las PASO y busca que un candidato presidencial pueda ir con más de una lista de diputados, aunque la oposición y parte de sus aliados rechazan la idea. Las posiciones. Alejandro Tullio, Exdirector nacional electoral, afirmó que "hasta que no se sepa si van a estar los votos, todo es especulación".