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Nueva suba de colectivos: así queda el cuadro tarifario completo

La Secretaría de Transporte aplicó el último tramo del ajuste escalonado del 6%; los trenes del AMBA esperan su próxima actualización en agosto.

Nueva suba de colectivos: así queda el cuadro tarifario completo
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El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, puso en marcha este martes un nuevo incremento del 2% en las tarifas de las 104 líneas de colectivos que dependen de la órbita federal. Se trata de la tercera y última etapa del esquema de actualización escalonada dispuesto a mediados de mayo, que acumula una suba total del 6% durante el último trimestre.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el viaje mínimo -para distancias de entre 0 y 3 kilómetros- pasó de $728,28 a $742,81 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada a su nombre. El ajuste anterior se había aplicado el 15 de junio, completando así el cronograma de subas mensuales consecutivas previsto por la cartera que conduce la Secretaría de Transporte.

La nueva escala tarifaria para pasajeros con SUBE nominalizada queda de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $742,81; de 3 a 6 kilómetros, $861,66; de 6 a 12 kilómetros, $1.002,80; de 12 a 27 kilómetros, $1.151,36; y más de 27 kilómetros, $1.337,06. Quienes utilicen tarjetas sin registrar deberán pagar valores más altos en cada tramo.

Los cambios rigen exclusivamente para las líneas nacionales numeradas del 1 al 195. En cambio, los colectivos de jurisdicción local de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires no registran nuevas modificaciones, ya que sus tarifas fueron actualizadas a comienzos de julio, con el boleto mínimo en $820,99 y $1.063,98 respectivamente.

En paralelo, el servicio de trenes metropolitanos del AMBA mantiene su propio cronograma de subas graduales con horizonte hacia septiembre. Tras el último ajuste aplicado el 1 de julio, el pasaje mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en $380, a la espera del próximo aumento previsto para el 1 de agosto.

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