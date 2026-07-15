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Nueva suba de colectivos: así queda el cuadro tarifario completo

La Secretaría de Transporte aplicó el último tramo del ajuste escalonado del 6%; los trenes del AMBA esperan su próxima actualización en agosto.

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