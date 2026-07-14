Volver | La Tecla Nacionales 14 de julio de 2026 DIVISAS

El dólar volvió a bajar y el BCRA compró más de USD 500 millones para reforzar las reservas

La cotización de la divisa estadounidense registró una nueva caída durante la rueda, mientras la autoridad monetaria concretó la mayor adquisición diaria de dólares del año y fortaleció el nivel de reservas internacionales.

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