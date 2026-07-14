El dólar volvió a bajar y el BCRA compró más de USD 500 millones para reforzar las reservas
La cotización de la divisa estadounidense registró una nueva caída durante la rueda, mientras la autoridad monetaria concretó la mayor adquisición diaria de dólares del año y fortaleció el nivel de reservas internacionales.
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El mercado cambiario cerró una jornada favorable para el Gobierno nacional. Mientras el dólar oficial volvió a retroceder en su cotización, el Banco Central aprovechó el mayor ingreso de divisas para realizar una fuerte compra de dólares y continuar con el proceso de acumulación de reservas.
La autoridad monetaria adquirió USD 532 millones durante la rueda, la mayor compra diaria registrada en lo que va de 2026. Con esta operación, las reservas brutas internacionales crecieron hasta ubicarse en torno a los USD 48.687 millones, consolidando uno de los niveles más altos de los últimos años.
En paralelo, el dólar oficial profundizó su tendencia descendente, en un contexto de mayor oferta de divisas y de estabilidad en el mercado cambiario. La combinación de una menor presión sobre el tipo de cambio y las compras del Banco Central permitió que el organismo continuara fortaleciendo su posición de reservas sin necesidad de intervenir para contener subas en la cotización.
Desde el inicio del nuevo esquema de compras implementado por el Gobierno, el Banco Central viene incrementando de manera sostenida sus tenencias de moneda extranjera. Con la operación concretada durante esta jornada, el acumulado supera los USD 12.200 millones, mientras que solo en julio las adquisiciones ya sobrepasan los USD 1.100 millones.
El fortalecimiento de las reservas aparece como uno de los principales objetivos del equipo económico, en momentos en que busca consolidar la estabilidad financiera y mejorar la capacidad del país para afrontar compromisos externos. La compra récord también llega pocos días después de movimientos en las reservas vinculados al pago de vencimientos de deuda, que habían generado una baja transitoria en el stock de activos internacionales.