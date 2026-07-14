Argentina-Inglaterra: no se podrán llevar al estadio banderas sobre Malvinas
La ministra de Seguridad Nacional dijo que el gobierno argentino acordó con el estadounidense que regirá esa prohibición durante el encuentro de mañana en Atlanta. “No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”, dijo la sucesora de Bullrich.
Los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio donde se disputará mañana el partido contra Inglaterra portando banderas ni otros elementos que hagan referencia a las islas Malvinas, usurpadas por ese país.
Así lo confirmó hoy el propio gobierno argentino, en virtud de un acuerdo con el de los Estados Unidos y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en el marco del operativo de seguridad para el match por la semifinal de la Copa del Mundo.
La encargada de confirmar la prohibición fue la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien hoy explicitó: “No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”.
De esta manera, los hinchas que vayan a ver el partido que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium deberán abstenerse de llevar pancartas, camisetas, gorros, banderines u otros elementos que hagan referencia al archipiélago austral por el que la Argentina y el Reino Unido libraron una cruenta guerra en 1982.
“No pueden ingresar banderas con contenido político. La bandera argentina sí, por supuesto, o la bandera inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, precisó Monteoliva, que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich cuando ésta asumió una banca en el Senado por La Libertad Avanza (LLA).