Volver | La Tecla Nacionales 14 de julio de 2026

Argentina-Inglaterra: no se podrán llevar al estadio banderas sobre Malvinas

La ministra de Seguridad Nacional dijo que el gobierno argentino acordó con el estadounidense que regirá esa prohibición durante el encuentro de mañana en Atlanta. “No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas”, dijo la sucesora de Bullrich.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.