Sigue la ilusión de la Selección: Argentina juega frente a Suiza por un lugar en semifinales
El entrenador de la Selección argentina evitó confiarse antes del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, elogió al conjunto suizo, dejó abierta la posibilidad de repetir la formación y destacó el gran presente de Lionel Messi.
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La Selección argentina afrontará este domingo uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026 cuando se mida con Suiza por los cuartos de final. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente del equipo, habló del rival, dejó pistas sobre la posible formación titular y volvió a elogiar el rendimiento de Lionel Messi.
El entrenador albiceleste consideró que el balance de la campaña mundialista es positivo pese a las dificultades que presentó el camino hacia esta instancia. En ese sentido, remarcó que el equipo llega en buenas condiciones, aunque reconoció que hubo encuentros muy exigentes y que no siempre es posible alcanzar el nivel futbolístico exhibido en la conquista de Qatar 2022.
Scaloni recordó que incluso durante el Mundial anterior hubo partidos en los que la Selección no dominó completamente el desarrollo del juego y explicó que ese tipo de situaciones forman parte de la competencia. También señaló que algunos rivales encuentran mayores espacios cuando están en desventaja, lo que puede generar una sensación engañosa sobre el trámite de los encuentros.
Respecto del choque ante Suiza, el DT descartó cualquier posibilidad de relajación. Aseguró que en esta instancia no existen adversarios sencillos y destacó que el conjunto europeo cuenta con futbolistas de experiencia y jerarquía. Al mismo tiempo, remarcó la confianza que le genera el rendimiento de sus dirigidos y sostuvo que el plantel argentino ha respondido incluso por encima de las expectativas.
Sobre la formación inicial, Scaloni no confirmó el equipo, aunque dejó abierta la puerta para mantener los mismos once que vienen de superar a Egipto en los octavos de final. Señaló que repetir la alineación sería una alternativa lógica si considera que el funcionamiento fue satisfactorio.
También explicó las modificaciones que realizó durante el torneo con los ingresos de Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. Según indicó, cada decisión respondió a la búsqueda de potenciar el rendimiento colectivo. En ese marco, destacó que Paredes aportó mayor circulación y control del balón, mientras que valoró la recuperación física de ambos futbolistas, quienes llegaron a la concentración con mayores complicaciones de las previstas.
Uno de los capítulos centrales de la conferencia estuvo dedicado a Lionel Messi, figura del certamen con ocho goles y dos asistencias. Scaloni afirmó que el capitán mantiene una intensidad física similar a la de otros torneos, aunque consideró que actualmente está siendo mucho más determinante en los metros finales gracias al funcionamiento colectivo.
Además, el entrenador dejó una reflexión sobre el futuro del rosarino. Sostuvo que seguirá siendo el mejor futbolista del mundo mientras conserve las ganas de competir, aunque admitió que, como sucede con todos los grandes deportistas, llegará el momento en que esa etapa finalizará.
Con el liderazgo de Messi, la solidez mostrada en las fases anteriores y la cautela que transmite su entrenador, Argentina buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo frente a una Suiza que promete convertirse en un examen de máxima exigencia.