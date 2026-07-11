Volver | La Tecla Nacionales 11 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

Sigue la ilusión de la Selección: Argentina juega frente a Suiza por un lugar en semifinales

El entrenador de la Selección argentina evitó confiarse antes del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, elogió al conjunto suizo, dejó abierta la posibilidad de repetir la formación y destacó el gran presente de Lionel Messi.

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