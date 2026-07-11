Incendios sin control en España: ya hay al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos
El fuego arrasó una zona del sur español durante la noche, obligó a evacuaciones masivas y se convirtió en uno de los episodios más graves de los últimos años. Las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas complican las tareas de los brigadistas.
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El sur de España atraviesa una de las peores tragedias ambientales de los últimos años. Un incendio forestal de gran magnitud dejó al menos 12 personas fallecidas y otras 23 permanecen desaparecidas tras avanzar con rapidez sobre una comunidad ubicada en la provincia de Almería, en medio de una intensa ola de calor que afecta a buena parte del país.
Las llamas se propagaron durante la noche con una velocidad que sorprendió tanto a los habitantes como a los equipos de emergencia. El fuego alcanzó viviendas y obligó a desplegar un amplio operativo de evacuación y rescate, mientras decenas de personas debieron abandonar sus hogares para escapar del avance del incendio.
Las autoridades españolas trabajan con cientos de efectivos, brigadistas y medios aéreos para intentar contener el foco principal, aunque las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas. Las elevadas temperaturas, la baja humedad y el viento favorecen la propagación del fuego y dificultan las tareas de extinción.
El incendio de Los Gallardos ya es considerado el más letal registrado en España en los últimos tiempos y reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención, la gestión forestal y los sistemas de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos.
Los datos de la temporada reflejan además un escenario preocupante. Según registros del sistema europeo Copernicus, España ya superó las 50.000 hectáreas afectadas por incendios forestales desde comienzos de 2026, mientras junio cerró con una superficie quemada muy superior al promedio histórico para esta época del año.
Mientras continúan las tareas de búsqueda de los desaparecidos, las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia y pidieron a la población seguir exclusivamente la información difundida por los organismos oficiales para evitar nuevos riesgos.