Volver | La Tecla Nacionales 11 de julio de 2026 OLA DE CALOR

Incendios sin control en España: ya hay al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos

El fuego arrasó una zona del sur español durante la noche, obligó a evacuaciones masivas y se convirtió en uno de los episodios más graves de los últimos años. Las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas complican las tareas de los brigadistas.

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