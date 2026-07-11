Volver | La Tecla Nacionales 11 de julio de 2026 COPA DEL MUNDO

La victoria de España ante Bélgica: una noticia que entusiasma más a la Argentina

La Roja venció por 2 a 1 al equipo belga y se cruzará de esta manera en semifinales con Francia. Para muchos, España puede "hacer el trabajo sucio" y eliminar al equipo de Mbappé lo que le allanaría el camino a la Scaloneta

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