La victoria de España ante Bélgica: una noticia que entusiasma más a la Argentina
La Roja venció por 2 a 1 al equipo belga y se cruzará de esta manera en semifinales con Francia. Para muchos, España puede "hacer el trabajo sucio" y eliminar al equipo de Mbappé lo que le allanaría el camino a la Scaloneta
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España superó este viernes por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 y se clasificó para las semifinales, donde se medirá con Francia. El gol de Mikel Merino en el minuto 88, tras el empate parcial de Charles De Ketelaere, selló el pase de la Roja y dejó a Bélgica eliminada en una noche agónica en el SoFi Stadium.
Para la Selección Argentina, que este sábado enfrenta a Suiza por los cuartos de final, el resultado tiene un sabor especial. España no solo avanza con autoridad, sino que se cruza en semifinales con la Francia de Kylian Mbappé, el mismo equipo que disputó la final contra los de Lionel Scaloni en Qatar 2022.
La actual España de Luis de la Fuente llega al cruce con Francia en un momento de forma excepcional. Con una racha de 36 partidos invictos (igualando el récord histórico de Argentina), un mediocampo dominante con Rodri y Fabián Ruiz, y el desequilibrio de Lamine Yamal y Nico Williams, la Roja se perfila como el rival más peligroso para los franceses en esta instancia. Un eventual triunfo español en semifinales dejaría a Argentina, de avanzar, con un rival de final distinto a Francia.
En el complicado cuadro del Mundial, el ganador de la llave de España-Francia se cruzará en la final con el vencedor del lado argentino (que primero debe superar a Suiza y luego a Noruega o Inglaterra).Evitar una nueva final contra Francia, un “dolor de cabeza” para muchos hinchas y jugadores argentinos por la rivalidad nacida en 2022, es, sin duda, un escenario más favorable. Mbappé y compañía siguen siendo un equipo temible, pero la España actual tiene las herramientas para eliminarlos: posesión, presión alta, velocidad en las bandas y un recambio generacional que ya demostró su valía en torneos recientes.
Un cruce que beneficia el camino argentino
Más allá del cruce directo, la eliminación de Bélgica también despeja el camino. Los belgas, aunque en declive generacional, seguían siendo un equipo incómodo. Ahora, el foco está puesto en el duelo España-Francia del martes 14 de julio en Dallas. Para Scaloni y sus dirigidos, que llegan con Messi buscando su segundo título consecutivo, el resultado de anoche representa una pequeña pero significativa ventaja en el complicado rompecabezas del Mundial.
España puede hacer el “trabajo sucio” de sacar a Francia del camino. Mientras tanto, Argentina se prepara para Suiza con la tranquilidad de saber que, en la otra mitad del cuadro, hay un equipo en gran momento dispuesto a complicarle la vida a los franceses. En un Mundial tan parejo como este, cualquier detalle cuenta. Y la victoria española de anoche, sin dudas, fue uno de ellos.