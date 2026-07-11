China y Japón activan respuesta de emergencia ante el tifón Bavi
Los paises mantienen alertas ante el desembarco del fenómeno que se avecina
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Según el Ministerio de Gestión de Emergencias de China, el 10 de julio la Sede Nacional de Control de Inundaciones y Alivio de la Sequía elevó el nivel de respuesta de emergencia en las provincias de Zhejiang y Fujian del Nivel III al Nivel II.
Además, se activó el mecanismo de Nivel IV para riesgos de inundación en las provincias de Hebei y Liaoning. Dos grupos de trabajo fueron enviados a Zhejiang y Fujian para apoyar las medidas de prevención.
El Ministerio de Recursos Hídricos también celebró una reunión y activó respuesta de Nivel IV en las mismas provincias costeras, enviando equipos de apoyo.
El tifón Bavi se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20-25 km/h y continuará intensificándose antes de tocar tierra en la madrugada del 12 de julio, en la zona costera entre el condado de Hepu (Fujian) y la ciudad de Wenling (Zhejiang). Al momento del impacto, se esperan vientos máximos sostenidos de 38-45 m/s cerca del centro.
Debido a su influencia, entre el 11 y el 12 de julio se pronostican lluvias muy intensas a excepcionalmente intensas en el sureste de Zhejiang y noreste de Fujian. Durante los próximos tres días, muchas zonas del norte y noreste de China experimentarán lluvias intensas a muy intensas, con posibilidad de lluvias excepcionalmente intensas en el noreste de Hebei y norte de Liaoning.
En Japón, las islas del suroeste se encuentran en estado de máxima alerta. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el centro del tifón se ubicaba al sur de Okinawa el 11 de julio, desplazándose hacia el noroeste y acercándose a las islas Sakishima el 12 de julio.
Se esperan ráfagas de viento de hasta 180 km/h el 11 de julio y de hasta 216 km/h el día 12, con riesgos de fuertes lluvias, deslizamientos de tierra, olas altas y marejadas ciclónicas.
El tifón ya interrumpió el tráfico aéreo: Japan Airlines canceló 59 vuelos y All Nippon Airways (ANA) canceló 104, principalmente en rutas hacia y desde Okinawa y Kagoshima. Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos.
El tifón Bavi también ha afectado gravemente a Taiwán, donde decenas de miles de personas fueron evacuadas de forma preventiva.