Volver | La Tecla Nacionales 11 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Quién es el intendente libertario que fue suspendido en sus funciones en Río Negro

Crónica de una suspensión anunciada. Las tensiones políticas primero en la UCR, luego en JSRN y finalmente en la Libertad Avanza que llevaron al aislamiento a Marcelo Román. La pelea con los gremios y una causa que avanza en la Justicia a un ritmo mucho más lento que la política

Compartir